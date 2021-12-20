Кульки за 2-3 гривні: українці дізналися мінімальну ціну пластикових пакетів

В Україні пакети стають платні / УНІАН

Україна з 1 лютого 2022 року вводить мінімальні роздрібні ціни на пластикові пакети.

Як говориться в повідомленні МОЗ та Мінекономіки, відповідне рішення уряд України прийняв на засіданні в понеділок.

Підкреслюється, що кожен українець в середньому використовує 500 пластикових пакетів щорічно. У той же час в ЄС, як уточнив глава МОЗ Віктор Ляшко, цей показник становить в середньому 90.

Ціна пластикових пакетів в Україні

за один пакет без ручок і бічних складок - 2 грн (з ПДВ);

за один пакет без ручок і з бічними складками, а також з ручками і без бічних складок - 2,5 грн (з ПДВ);

за один пакет з ручками і бічними складками – 3 грн (з ПДВ).

Небезпека пластикових пакетів

"При цьому з 40 тис. тонн пластику в Україні на переробку йде тільки 6%. У Європі рівень утилізації досягає 70%", - додав Ляшко.

Він вказав, що зростання виробництва і використання пластику за останні 20 років призвів до збільшення захворювань ендокринної системи через містяться в ньому хімічних речовин.

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"Затвердження мінімальних роздрібних цін на пластикові пакети стимулюватиме громадян використовувати багаторазові екологічні сумки і дозволить захистити навколишнє середовище і здоров'я людей від шкідливого впливу мікропластика", - зазначив перший заступник міністра економіки Денис Кудін.

Пластикові пакети стають платними: що потрібно знати

У червні 2021 року набрав чинності закон №2051-1 "про обмеження обігу пластикових пакетів на території України", який заборонив безкоштовне розповсюдження пластикових пакетів у роздрібній торгівлі та закладах громадського харчування з 10 грудня 2021 року. Однак уряд не встиг вчасно прийняти відповідну постанову і, хоча і виносив її на засідання 17 листопада. У пояснювальній записці вказувалося, що мінімальна ціна розрахована з урахуванням витрат виробників, прибутку і торгової надбавки, і сьогодні ціни таких пакетів коливаються від 1 до 3,99 грн за штуку. У документі уточнювалося, що мова йде про пакети у формі рукава, з дном і відкритою горловиною зі стінками товщиною понад 50 мікрометрів.

читайте такожЗаборона пластикових пакетів у супермаркетах: українцям загрожують штрафи, але є виняткиВ результаті роздрібні мережі самостійно приймали рішення про такі ціни. У найбільших мережах вони, як правило, коливаються від 0,01 грн до 0,19 грн.

Вимоги до платного продажу не поширюються на біорозкладані і надтонкі пластикові пакети, призначені для упаковки і транспортування свіжої риби, м'яса, сипучих продуктів, льоду і використовуються як первинна упаковка до 1 січня 2023 року.

Крім того, з 10 березня 2022 р.забороняється поширення в магазинах і закладах громадського харчування надтонких (зі стінками товщиною менше 15 мікрометрів), тонких (зі стінками товщиною від 15 до 50 мікрометрів).

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