Насипала цукор в рукавичку: у Києві стався скандал через платні пакети

Скандал через пакети / скріншот

У Києві в одному з магазинів стався скандал через платний пакет.

Жінка, яка прийшла за цукром в магазин, не захотіла платити за одноразовий пакет, а продавець насипала їй цукор в рукавичку.

Відео в Telegram опублікував KIEVMAP. Продавець набрала цукор в одноразову рукавичку, після того як клієнт відмовилася платити дві гривні за одноразовий пакет.

Однак варіант з рукавичкою її теж не влаштував.

"Я вам на корову схожа?",- каже покупець.

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Продавчиню сильно це розлютило, вона почала кричати і грубіянити покупцеві.

Платні пакети в Україні

З 10 грудня безкоштовних одноразових пакетів в Україні вже немає. Придбати їх можна тільки за гроші.

З березня 2022 року в Україні будуть допускати тільки біорозкладані пакети, а надтонкі поліетиленові дозволяються тільки як виробнича упаковка (шириною до 22,5 см, глибиною - до 34,5 см, довжиною - до 45 см разом з ручками)

З 1 січня 2023 року в Україні всі пластикові пакети заборонені. До використання дозволені тільки пакети з біорозкладаних матеріалів.

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Згідно з рекомендаціями Кабміну, мінімальні роздрібні ціни на пластикові пакети можуть становити:

2,00 гривні - без ручок (без бічних складок);

2,50 гривні - без ручок (з бічними складками); з ручками (без бічних складок);

3,00 гривні - з ручками (з бічними складками).

За порушення закону передбачені штрафи від 1700 до 3400 гривень, а за повторне порушення - від 3400 до 8500 гривень.

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