УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Насипала цукор в рукавичку: у Києві стався скандал через платні пакети

13 грудня 2021, 20:56

З 10 грудня безкоштовних одноразових пакетів в Україні вже немає.

false
Скандал через пакети / скріншот

У Києві в одному з магазинів стався скандал через платний пакет.

Жінка, яка прийшла за цукром в магазин, не захотіла платити за одноразовий пакет, а продавець насипала їй цукор в рукавичку.

Відео в Telegram опублікував KIEVMAP. Продавець набрала цукор в одноразову рукавичку, після того як клієнт відмовилася платити дві гривні за одноразовий пакет.

Однак варіант з рукавичкою її теж не влаштував.

"Я вам на корову схожа?",- каже покупець.

Реклама

Продавчиню сильно це розлютило, вона почала кричати і грубіянити покупцеві.

Платні пакети в Україні

З 10 грудня безкоштовних одноразових пакетів в Україні вже немає. Придбати їх можна тільки за гроші.

З березня 2022 року в Україні будуть допускати тільки біорозкладані пакети, а надтонкі поліетиленові дозволяються тільки як виробнича упаковка (шириною до 22,5 см, глибиною - до 34,5 см, довжиною - до 45 см разом з ручками)

З 1 січня 2023 року в Україні всі пластикові пакети заборонені. До використання дозволені тільки пакети з біорозкладаних матеріалів.

читайте такожЗаборона пластикових пакетів у супермаркетах: українцям загрожують штрафи, але є винятки

Згідно з рекомендаціями Кабміну, мінімальні роздрібні ціни на пластикові пакети можуть становити:

  • 2,00 гривні - без ручок (без бічних складок);
  • 2,50 гривні - без ручок (з бічними складками); з ручками (без бічних складок);
  • 3,00 гривні - з ручками (з бічними складками).

За порушення закону передбачені штрафи від 1700 до 3400 гривень, а за повторне порушення - від 3400 до 8500 гривень.

Читайте також:

viber
новини Києва скандал
Зараз ви переглядаєте новину «Насипала цукор в рукавичку: у Києві стався скандал через платні пакети». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
У моду на зиму 2022 увійшли дивовижні жіночі шапки, які зігріють навіть в найлютіший морозУ моду на зиму 2022 увійшли дивовижні жіночі шапки, які зігріють навіть в найлютіший мороз Надя Дорофєєва в мереживній білизні показала, якою вранці її бачить ДантесНадя Дорофєєва в мереживній білизні показала, якою вранці її бачить Дантес Гороскоп Таро на тиждень 13-19 грудня: Левам - серйозні рішення, Козерогам - насолоди, Рибам - витратиГороскоп Таро на тиждень 13-19 грудня: Левам - серйозні рішення, Козерогам - насолоди, Рибам - витрати Найсмачніше меню на Новий рік 2022: прості рецепти за лічені хвилиниНайсмачніше меню на Новий рік 2022: прості рецепти за лічені хвилини В Україні вдарить потужний мороз і завалить снігом на День святого МиколаяВ Україні вдарить потужний мороз і завалить снігом на День святого Миколая
Бажаєте першими дізнаватись про важливі новини в Telegram?
пізніше
Підписатися
21:05

Кулеба провів важливі переговори з німецькою колегою: всі подробиці

20:56

Маша Єфросиніна підірвала Мережу фото в білизні

20:56

Насипала цукор в рукавичку: у Києві стався скандал через платні пакетиВідео

20:37

Вода накоїть лих: астролог передрік масштабні катастрофи в 2022 році

20:31

Різкий зліт ціни на газ у Європі і удар ФРН по ПП-2: Газпром відзвітував про колосальний прибутокВідео

Реклама
20:21

У МОЗ похвалилися, що вже виконали головну вимогу ВООЗ

20:20

У Львові вибухнув житловий будинок: постраждало 3 людей

19:49

Собаку, яку кинули в парку з запискою, забрали в сім'ю

19:47

Рідкісна удача в грошах, покупка квартири і везіння у всьому: щасливі місяці для знаків Зодіаку в рік ТиграВідео

19:40

Помер знаменитий радянський режисер: зняв "Ассу" та "Анну Кареніну"

19:24

Великобританія пригрозила Путіну жорстким ударом у разі вторгнення в УкраїнуВідео

19:12

"Згусток флюїдів": Тіна Кароль без комплексів показала пружні принади в латексному вбранні

19:08

Гороскоп на завтра 14 грудня 2021: Близнюкам – обман, Стрільцям - небезпечні авантюриВідео

19:01

Виття сирен і повна перевірка бомбосховищ: українців готують до вторгнення РосіїВідео

18:59

Лукашенко запевнив, що створить з Путіним потужний "Радянський союз"

18:58

Суспільство намагається відштовхнутись від "совка", "топи" ж його реставруютьПогляд

18:50

У Мережі з'явилося відео, як українці тягнуть тонни "сигаретної контрабанди" через засніжені КарпатиВідео

18:32

Українців попередили про погодну аномалію на День Миколая та Новий рікВідео

18:27

Крах "Нормандії" і знищення довіри до Путіна: посол у ФРН зробив прогноз про діалог щодо ДонбасуВідео

18:23

Кривава аварія в Харкові: з'ясувалося, з якою швидкістю їхав підлітокВідео

Реклама
18:04

Під Києвом водії перекрили рух транспорту через собакВідео

17:56

На Буковині малюк задихнувся від диму, поки мами не було вдома

17:56

Травесті-діва Монро показала, як виглядає без концертного образу, макіяжу та перуки

17:52

З 15 грудня дві області виходять з "червоної" зониВідео

17:50

Пекло на дорогах, поламані дерева та авто в заметах: Україну накрив потужний снігопадВідео

17:48

Нардеп від Слуги народу потрапив у скандал у прямому етері та назвав Росію "сусідом-ґвалтівником"Відео

17:24

У моду на зиму 2022 повернулися дивовижні дублянки з романтичних 70-х і бунтарських 90-хФотоВідео

17:11

"Повернення" України і зрив курсу на НАТО: оголошено про нове скупчення військ РФ біля кордонівВідео

17:04

"Велике будівництво": на трасі М-30 біля Кропивницького відкривається для проїзду 150-метровий шляхопровід

17:03

Дочка Полякової розкрила суми, які заробляє в InstagramВідео

16:59

Киян попередили про підвищення тарифів: коли подорожчає газ, вода та опаленняВідео

16:52

Прикмети на 14 грудня: що не можна робити в Наумов день і як не потрапити в бідуВідео

16:48

В Україні запустили потяг з найдовшим рейсом: з'єднує 7 регіонів країниВідео

16:40

Українцям виплатять майже 1,5 мільярди гривень за COVID-вакцинацію за "пілотний тиждень"Відео

16:07

Дмитро Шевченко розповів про близькі стосунки зі Златою Огневич після ХолостячкиВідео

16:04

"Омікрон" може з'явитися в Україні цього тижня - РНБОВідео

16:03

У Києві на ВДНГ відбудеться Різдвяний фестиваль повітряних куль

15:58

41% українців вважають, що Угорщина планує окупувати частину Закарпаття – опитування

15:57

Німеччина - країна-мрія для громадян України: де хочуть працювати і відпочива ти українціВідео

15:54

"За такі гроші можна в космос злітати": українців шокували нові платіжки за теплоВідео

Реклама
15:50

Ціни злетіли в п'ять разів: в Україні рекордно подорожчав овоч з борщового наборуВідео

15:30

Ціни злетять до 50 грн за кг: в Україні сильно подорожчають мандариниВідео

15:09

Україна терміново посилила всі об'єкти критичної інфраструктуриВідео

15:07

Любовний гороскоп на тиждень 13-19 грудня: Дівам - фатальні почуття, Водоліям - таємний шанувальникВідео

14:59

Каменських здивувала різкою зміною іміджу

14:55

Вакциновані зможуть витратити тисячу на ліки: Зеленський назвав умовуВідео

14:49

Даша Астаф'єва в спокусливій фотосесії засвітила соковиті груди і соски в прозорій білизні

14:45

Лазебна пояснила, кому і чому не світить субсидія на комуналкуВідео

14:44

ФРН зарубала сертифікацію Північного потоку-2 і заявила про жорсткі вимоги до ГазпромуВідео

14:43

Повний Місяць в грудні 2021: що не можна робити в цей день і що можна, ритуал на залучення грошей

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти