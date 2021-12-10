Безкоштовно тепер не можна: в Україні магазини почали продавати тонкі пакети для продуктів

Пакети для продуктів тепер не можна взяти в магазині безкоштовно / УНИАН

В Україні від сьогодні, 10 грудня, магазини зобов’язані продавати тонкі пластикові пакети для розфасовки продуктів, а не давати їх безкоштовно. Набрав чинності закон, який покликаний обмежити оборот пластикових пакетів на території держави.

Станом на ранок цього дня в магазинах компанії "Novus Україна" та мережі "АТБ" уже розмістили на касах оголошення, що покупці згідно із новим законом можуть брати пакети тільки на платній основі, пишуть "Українські новини".

Зазначається, що ціни на пакети у різних магазинах неоднакові. Так у Novus такий пакет для сипучих товарів можна придбати за 10 копійок/штука, а пакети для риби – 50 копійок/штука. В "АТБ" поліетиленовий пакет з ручками коштує 12 копійок/штука, без ручок – 9 копійок/штука.

В обох магазинах пакети, як і раніше, вільно розташовані у залі.

Деталі закону про заборону пластикових пакетів

Нагадаємо, відтепер безкоштовно поширювати тонкі пластикові пакети у магазинах заборонено згідно із законом України "Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України". Тепер розповсюдження пластикових пакетів здійснюється на платній основі.

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Згідно з рекомендаціями Кабміну України, мінімальні роздрібні ціни на пластикові пакети можуть становити:

2,00 гривні – без ручок (без бічних складок);

2,50 гривні – без ручок (з бічними складками); з ручками (без бічних складок);

3,00 гривні – з ручками (з бічними складками).

Заборона на пластикові пакети впроваджуватиметься у три етапи. З 10 грудня тонкі пакети можна придбати у магазинах лише за гроші, при чому ціни має визначати уряд. Починаючи з березня 2022 року стартує другий етап – з того часу буде заборонено поширювати пакети до 50 мікрометрів. З 1 січня 2023 року розпочнеться третій етап – всі пакети до 50 мікрометрів буде заборонено використовувати.

За порушення закону передбачені штрафи від 1700 до 3400 гривень, а за повторне порушення – від 3400 до 8500 гривень.

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