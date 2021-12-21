"У 5,6 рази більше, ніж в ЄС": у МОЗ підрахували, скільки українці використовують пакетів і чим це небезпечно для здоров'я

У МОЗ підрахували, скільки українці використовують пакетів / УНІАН

Пересічний українець використовує близько п'яти сотень поліетиленових пакетів за рік. І цей показник приблизно в 5,6 рази більше, ніж використовують жителі країн Європейського Союзу. Про це повідомляють представники пресслужби Міністерства охорони здоров'я,

"За експертними оцінками, щорічно кожен українець використовує майже 500 поліетиленових пакетів, в той же час в країнах ЄС цей показник становить в середньому 90. З 40 тисяч тонн пластику в Україні на переробку йде тільки 6%. У Європі рівень утилізації досягає 70%", - заявили чиновники.

За словами керівника відомства Віктора Ляшка, збільшення виробництва і використання пластику (починаючи з 2001 року) призвело до різкого зростання захворювань ендокринної системи в українців ‒ через містяться в пластиці хімічних речовин (ендокринних руйнівників).

Як кажуть у МОЗ, до основних ендокринних руйнівників експерти відносять стійкі органічні забруднювачі, більшість з яких містяться в пластиці або в продуктах його розпаду.

Чиновники кажуть, що нещодавня постанова Кабінету Міністрів, якою встановлено мінімальні роздрібні ціни на пластикові пакети сприятиме поступовому зменшенню обсягу їх використання, і, в довгостроковій перспективі, матиме позитивний вплив на здоров'я українців.

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Пластикові пакети стають платними: що потрібно знати

У червні 2021 року набрав чинності закон №2051-1 "Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України", який заборонив безкоштовне розповсюдження пластикових пакетів у роздрібній торгівлі та закладах громадського харчування з 10 грудня 2021 року. Однак уряд не встиг вчасно прийняти відповідну постанову і, хоча і виносив її на засідання 17 листопада. У пояснювальній записці вказувалося, що мінімальна ціна розрахована з урахуванням витрат виробників, прибутку і торгової надбавки, і сьогодні ціни таких пакетів коливаються від 1 до 3,99 гривень за штуку. У документі уточнювалося, що мова йде про пакети у формі рукава, з дном і відкритою горловиною зі стінками товщиною понад 50 мікрометрів.

В результаті роздрібні мережі самостійно приймали рішення про такі ціни. У найбільших мережах вони, як правило, коливаються від 0,01 грн до 0,19 грн.

Вимоги до платного продажу не поширюються на біорозкладані і надтонкі пластикові пакети, призначені для упаковки і транспортування свіжої риби, м'яса, сипучих продуктів, льоду і використовуються як первинна упаковка до 1 січня 2023 року.

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