УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

В Україні підірвався на міні окупант-сапер, який раніше "відзначився" в Чечні, Югославії та Сирії

25 жовтня 2022, 07:11

Андрій Яранцев був "ветераном" бойових дій в Чечні, Югославії та Сирії. У 2014 році він перебував у складі бригади Привид квазіреспубліки "ЛНР" на Донбасі.

Андрій Яранцев
Андрій Яранцев "самодемілітаризовався" / Фото facebook.com/irakli.komaxidze

На війні в Україні самоліквідувався 43-річний окупант-сапер Андрій Яранцев з російського міста Набережні Челни. Смерть загарбника підтвердили і на його батьківщині.

Про загибель чергового російського окупната розповів у Facebook засновник міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm, OSINT-експерт Іраклі Комахідзе.

Згідно з некрологом, Яранцев "виріс на розповідях дідів" про Другу світову війну, тому все своє життя присвятив армії. Брав участь у "спецопераціях" РФ на території Югославії, Чечні, Сирії, де отримав не лише контузію, але і "безліч медальок".

У 2014 році колишній десантник і мотострілець, досить довго служив на Півдні РФ і Північному Кавказі на посаді сапера, перебував у складі бригади "Привид" квазіреспубліки "ЛНР" на Донбасі.

З початку вторгнення військ країни-агресора в Україну цей російський військовий злочинець з невеликими перервами знову воював проти ЗСУ. Останній короткостроковий контракт уклав влітку і був у складі "добровольчих" батальйонів "Алга" і "Тімер".

Андрій Яранцев
Андрій Яранцев / Фото facebook.com/irakli.komaxidze
Скріншот зі сторінки Яранцева в порахеті
Скріншот зі сторінки Яранцева в соцмережі / Фото facebook.com/irakli.komaxidze
Скріншот сторінки Яранцева в соцмережі
Скріншот сторінки Яранцева в соцмережі / Фото facebook.com/irakli.komaxidze

Як повідомляв Главред, захисники України ліквідували у Херсонській області прапорщика Саратовського спецназу Дениса Васильченка. Окупант був успішно "демілітаризований" 19 жовтня. Він встиг взяти участь у зйомках пропагандистського ролика, в якому обіцяв "перебити всіх фашистів" і "стояти до кінця" за російського диктатора Володимира Путіна.

Раніше на війні в Україні ЗСУ ліквідували чергового російського окупанта. Він був учителем різьби по дереву церковно-парафіяльної школи в РФ, але це не завадило йому поїхати вбивати українців.

Інші новини:

новини Росії війна в Україні ЗСУ війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

08:56

Як пропагандиста Красовського вигнали з Гестапо за жорстокість

08:35

Застрелили через двері: з'явилися деталі страти окупантами РФ відомого диригента в ХерсоніВідео

08:27

Президент Німеччини Штайнмаєр прибув з офіційним візитом в Україну

08:06

ЗСУ вдарили у розташування "кадирівців" на Херсонщині: 60 загарбників поранені, близько 40 загинули

07:57

Вбивці українців: імена навідників ракет РФ на будинки та цивільні об'єктиВідео

Реклама
07:11

В Україні підірвався на міні окупант-сапер, який раніше "відзначився" в Чечні, Югославії та Сирії

06:34

Пригожин створює структуру, яка може загрожувати владі Путіна - ISW

06:23

Столицю Росії можуть перенести в Нижній Новгород або ЄкатеринбургПогляд

05:36

Путін підписав собі і Росії смертний вирок: астролог назвав дату початку кінця

05:20

Аджика, від якої слинки потечуть: найпростіший рецепт неймовірної закускиВідео

05:07

Як найкраще заряджати смартфон, щоб продовжити термін служби акумулятора

04:15

"Неслухняні фото в ліжку": Кайлі Дженнер показалася в шаленому корсеті без ліфчика

03:56

Чи вигідно Заходу, щоби Путін вдарив ядерною зброєю по Україні - відповідь експертаВідео

03:40

Неприємності і серйозні конфлікти: астролог розповіла, кому чекати біди в молодик 25 жовтняВідео

03:20

Смачніше Олів'є в 10 разів: бомбічний салат на Новий рік 2023 - легкий рецептВідео

03:10

Навіщо вороги оголосили в Херсоні евакуацію жителів: пояснення експерта

02:40

"Потоп" з аномалією: українців ошелешили несподіваним прогнозом і назвали датиВідео

02:07

Вікторія Бекхем задерла ногу в латексному костюмі кішки зі змійкою на причинному місціВідео

01:35

Низький рівень життя призводить до агресії: Пономарьов пояснив, якою має стати РосіяВідео

00:51

Прикмети на 25 жовтня: які 3 речі потрібно зробити, щоб гроші залучитиВідео

Реклама
24 жовтня, понеділок
23:59

Зима стане найскладнішою в історії України - ЗеленськийВідео

23:45

Червоний манікюр невимовної краси: 8 дивовижних варіантів на осінь 2022

23:36

"Зірвали операцію на зльоті": Кулеба розповів, як РФ зганьбилася через вкидання про "брудну бомбу"Відео

23:10

"Чекайте": Медведєв натягнув чорний плащ і почав погрожувати УкраїніВідео

22:36

Україна ламає другу армію світу: Зеленський розповів, як Росія зазнала краху і стала прохачемВідео

22:01

Кароль показала рідкісні фото з дорослим сином

21:59

"Будить в мені спрагу": 43-річна Пінк в бікіні розпливлася під мексиканським сонцем

21:58

Хотіли скувати війська РФ, але завдали міцного удару: Сирський про операцію ЗСУ на Харківщині

21:56

Не бачать жодних ознак: у США не вірять, що Росія планує застосувати ядерну зброю в УкраїніВідео

21:55

Ціни стануть захмарними: в Україні може зникнути популярний вид борошнаВідео

21:30

"Топити українських дітей": у чому прорахувався пропагандист КрасовськийПогляд

21:09

"Одне здивування": Симоньян шокувала відповіддю на заклик "вбивати і топити" українських дітейВідео

20:57

Зірка Білявки в законі показала рідкісне фото сина-двійника

20:56

"Гетьман пробиває дно": у Мережі розлютилися на привітання Порошенка Сі Цзіньпіна з переобранням

20:34

На Україну чекає найгірша зима в історії: у Нафтогазі прогнозують перебої зі світлом та опаленнямВідео

20:17

У Зеленського жорстко проїхалися по Росії і назвали єдиний спосіб покінчити з шантажемВідео

20:10

Прикмети на 26 жовтня: які 2 речі не можна робити, щоб не привернути неприємностіВідео

20:07

"Просто абсурд": Столтенберг розніс заяви РФ про підготовку Україною "брудної бомби"Відео

19:55

Увірветься потепління: синоптики назвали дату останнього теплого дня в Україні

19:54

"Ох, мадам Саркозі!": Карла Бруні в крихітних трусиках похвалилася фігурою на пляжі

Реклама
19:44

ЗСУ контрнаступають на Херсонщині, війська РФ готуються до втечі - перехоплення ГУРВідео

19:38

Марк Фейгін. Вісім місяців війниВідеоблоги

19:26

Їм обертаються вслід: 4 знаки зодіаку, які завжди на стилі

19:22

У Генштабі розповіли, які населені пункти ЗСУ звільнили на ДонбасіВідео

19:00

Зеленський звернувся до Ізраїлю: закликав зробити вибір між Києвом і Москвою та надати Україні ППОВідео

18:44

"Запаси скорочуються": Зеленський розповів, скільки ракет Росія випустила по УкраїніВідео

18:29

Не пощастило, не зрослося: 5 жіночих імен, які приносять нещастя

18:10

Конкурент Волочкової: путініст Пєвцов розтягнувся в кострубатому шпагаті

17:56

Під загрозою Київ, Львів і Польща: окупанти показали карту радіуса ураження "брудної бомби"Відео

17:52

Військам Путіна загрожує неминуча поразка у Херсоні - колишній головком армії БританіїВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Синоптик
Погода на вихідніПрогноз погодиПогода на тижденьПогода на жовтеньПогода осіньМагнітна буря
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Свята
Великдень 2023Трійця 2023Вихідні у листопадіКалендар 2023
Персони
Путін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир Зеленський
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості страви
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиМодний манікюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьМолодик у жовтніГороскоп на листопадГороскоп на тиждень
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти