В Україні підірвався на міні окупант-сапер, який раніше "відзначився" в Чечні, Югославії та Сирії

Андрій Яранцев "самодемілітаризовався" / Фото facebook.com/irakli.komaxidze

На війні в Україні самоліквідувався 43-річний окупант-сапер Андрій Яранцев з російського міста Набережні Челни. Смерть загарбника підтвердили і на його батьківщині.

Про загибель чергового російського окупната розповів у Facebook засновник міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm, OSINT-експерт Іраклі Комахідзе.

Згідно з некрологом, Яранцев "виріс на розповідях дідів" про Другу світову війну, тому все своє життя присвятив армії. Брав участь у "спецопераціях" РФ на території Югославії, Чечні, Сирії, де отримав не лише контузію, але і "безліч медальок".

У 2014 році колишній десантник і мотострілець, досить довго служив на Півдні РФ і Північному Кавказі на посаді сапера, перебував у складі бригади "Привид" квазіреспубліки "ЛНР" на Донбасі.

З початку вторгнення військ країни-агресора в Україну цей російський військовий злочинець з невеликими перервами знову воював проти ЗСУ. Останній короткостроковий контракт уклав влітку і був у складі "добровольчих" батальйонів "Алга" і "Тімер".

Андрій Яранцев / Фото facebook.com/irakli.komaxidze

Скріншот зі сторінки Яранцева в соцмережі / Фото facebook.com/irakli.komaxidze

Скріншот сторінки Яранцева в соцмережі / Фото facebook.com/irakli.komaxidze

Як повідомляв Главред, захисники України ліквідували у Херсонській області прапорщика Саратовського спецназу Дениса Васильченка. Окупант був успішно "демілітаризований" 19 жовтня. Він встиг взяти участь у зйомках пропагандистського ролика, в якому обіцяв "перебити всіх фашистів" і "стояти до кінця" за російського диктатора Володимира Путіна.

Раніше на війні в Україні ЗСУ ліквідували чергового російського окупанта. Він був учителем різьби по дереву церковно-парафіяльної школи в РФ, але це не завадило йому поїхати вбивати українців.

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