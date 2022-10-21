УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

В Україні ліквідували 10 іранських інструкторів: вчили окупантів запускати "шахідів"

21 жовтня 2022, 21:57

Іранські інструктори перебували на окупованій Херсонщині та в Криму.

Іран, іранські дрони
В Україні ліквідували 10 іранських інструкторів / колаж фото mil.in.ua, Reuters

Українські військові ліквідували 10 іранських інструкторів, які причетні до ударів "шахідами" по наших містах. Вони навчали російських окупантів запускати дрони і безпосередньо відстежували їх. Про це заявили офіційні українські джерела, повідомляє The Jerusalem Post.

Іранські інструктори перебували на окупованій Херсонщині та в Криму. Іранці були причетні до запусків "мопедів" для ударів по Миколаєву та Одесі.

Повідомляється, що Ізраїль зацікавлений в тому, щоб передати Україні засоби боротьби з іранськими дронами для випробування відповідних засобів оборони в реальних бойових умовах.

Нагадаємо, 6 жовтня під час візиту іранської делегації до Москви Іран пообіцяв надати Росії додаткову партію ударних безпілотників і ракети класу "земля-земля".

У свою чергу, Іран відкидає всі звинувачення в постачанні Росії зброї для використання у війні проти України. 19 жовтня представник Міністерства закордонних справ Ірану Насер Канаані спростував інформацію про те, що Тегеран відправляє Москві зброю, включаючи військові безпілотники, для атак по українських містах. Також Канаані заявив про готовність Ірану до переговорів з Україною, щоб "спростувати звинувачення".

20 жовтня ЄС ввів санкції проти Ірану за поставки дронів Росії. Євросоюз заморозив активи трьох фізичних осіб і однієї установи, які відповідальні за постачання іранських дронів.

Атака Києва дронами з Ірану

Вранці 17 жовтня у Києві прогриміли вибухи. Перед "прильотом" в області були помічені дрони-камікадзе моделей Shahed, які летіли в напрямку столиці. Перед цим в Україні була оголошена повітряна тривога.

За словами мера столиці Віталія Кличка, в бік Києва летіли 28 дронів. Більшість з них були збиті. Один з дронів вдарив по житловому будинку в Шевченківському районі столиці. Загинули чотири людини.

Президент Володимир Зеленський відреагував на атаку дронів і розповів, що ворог не дає спокою і вдень, і вночі. Як зазначив український гарант, ворог може вдарити по українських містах, але наш народ зламати не вдасться. Окупантів чекає лише справедливе покарання і осуд майбутніх поколінь, а Україну - перемога.

Посольство США в Україні назвало атаки на Київ дронами-камікадзе "відчайдушними і ганебними". У дипломатичному відомстві також запевнили, що Сполучені Штати завжди будуть підтримувати незламний український народ.

Інші новини:

війна в Україні Іран дрони вторгнення Росії
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

21:57

В Україні ліквідували 10 іранських інструкторів: вчили окупантів запускати "шахідів"

21:35

НБУ змінив правила торгівлі доларами: що потрібно знати українцямВідео

21:31

В Україні третя хвиля мобілізації, у разі нового призову до ЗСУ проблем не буде – ДаніловВідео

21:05

Ядерна загроза і великі втрати: астролог зробила загрозливий прогноз для України

21:00

"До Гааги не протягне": Пономарьов розповів, як помре російський диктатор ПутінВідео

Реклама
20:51

Залишилися четверо дітей і вагітна дружина: ЗСУ ліквідували російського лікаря-"добровольця"Відео

20:25

Зеленський провів термінове засідання Ставки: всі подробиціВідео

20:13

ЗСУ збивають більше 60% ракет Росії, за декілька місяців ППО стане ще сильніше – РезніковВідео

20:10

Прикмети на 23 жовтня: які 4 речі не можна робити, щоб біди не огорнулиВідео

20:09

Навіщо Путін запровадив режим середнього реагування в декількох областях РФ: Фейгін розкрив планВідео

20:00

Росія рано радіє: Тарас Загородній про відставку Ліз Трас

19:36

Їхав на вкраденій у журналістів машині: у Херсоні "денацифікувався" російський пропагандистВідео

19:28

Казка зі щасливим кінцем: 4 знаки зодіаку в 2023 році зустрінуть свою любов

19:27

Уряд просить українців готуватися: "російський терор продовжиться"

19:25

В Україні потеплішає: синоптики розповіли про різку зміну погодиВідео

19:15

Крах недоімперії трапиться не завтра, але він неминучийПогляд

19:04

Петля на військах РФ навколо Херсона затягується, їм загрожує велика поразка – експертВідео

19:00

Гороскоп на завтра 22 жовтня 2022: Ракам - щасливий випадок, Козерогам - неприємна розмова

18:48

Що не можна носити жінці після 50 років: 12 речей, які потрібно викинути з шафи і стати вільною

18:38

"Всі закачаються": до зими відбудеться презентація потужного вітчизняного озброєння - АрестовичВідео

Реклама
18:15

Безкоштовний ваууматор, освіжувач повітря і ще 3 незвичайних способи використовувати пилосос

18:05

Армія України звільнила майже всю Харківщину: РФ утримує 25 населених пунктівВідео

17:55

Графік відключення електроенергії в Україні: як дізнатися, коли у вас відключать світло

17:35

"Коли замість мізків-какашки": Гордон показав силіконову патріотку РФ без освіти

17:28

Найсмачніша закуска на всі випадки життя: мариновані яйця за 1 добу - рецептВідео

17:27

Зраджують раз за разом: імена чоловіків, яким не можна пробачати гріхиВідео

17:16

6 помилок при користуванні сковорідкою, після яких можна викидати її в смітник

16:58

Прикмети на 22 жовтня: які 3 речі потрібно зробити, щоб весь рік в будинку була удачаВідео

16:38

ЗСУ звільняють Херсонську область: окупантів РФ вибили з 88 населених пунктівВідео

16:00

Війська РФ вкрали пралку в Україні: відео двох окупантів з машинкою в руках потрапило в МережуВідео

15:57

Лукашенко різко "перевзувся" і заявив, що він нібито не хоче війниВідео

15:48

Ексдепутат Держдуми спрогнозував, чи вдарить Путін по Україні тактичною ядерною зброєюВідео

15:47

"Страшніше ядерного удару": вчений про катастрофічні наслідки підриву Каховської ГЕСВідео

15:29

"Багато безглуздих шлюбів, розлучень, романів": Лоліта висловилася про своє "нещасливе" життя

15:23

У кожної людини є дар: як дізнатися свій талант за датою народження

15:04

Пропагандисти РФ везли крадене: деталі удару по Антонівському мостуВідео

14:55

"Повинен зникнути як елемент пропаганди ворога": Данілов закликав прибрати російську мову з УкраїниВідео

14:46

Ні слова про війну: Українська плавчиня Клочкова пропала і закрила свої соцмережі

14:32

Мобілізовані можуть розгорнути автомати проти окупантів: Фейгін про нову проблему для РФВідео

14:00

"Шахеди" маскують під "Герані": в СБУ заявили, що Іран навмисно допомагає РФ у війні проти УкраїниВідео

Реклама
13:45

ЗСУ збили крилату ракету РФ: у Мережі показали видовищне відео перехопленняВідео

13:42

Сила музики: українські захисники заспівали з оркестром "Ой у лузі червона калина"Відео

13:39

Проміняв дітей і дружину на війну: ЗСУ ліквідували "мобіка" зі Свердловської області РФФотоВідео

13:24

"Вдаримо по ваших військових об'єктах": у ЗСУ радять армії Білорусі не потикатися в УкраїнуВідео

13:18

Вихідні в листопаді 2022 в Україні: скільки відпочиватимемо в умовах воєнного стану

12:58

"РФ робить кроки відчаю": Данілов попередив про два складні місяці в УкраїніВідео

12:54

Путін пом'якшив позицію: Ердоган висловився щодо переговорів України з РФВідео

12:45

"Тепер ми країна жінок": після початку мобілізації в Москві майже не залишилося чоловіків - NYTВідео

12:40

"У РФ абсолютне беззаконня": Фейгін розповів, чи готується Москва до ядерного ударуВідео

12:31

"Вимикаємо чайники та праски": українцям масово відключають електроенергіюВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Персони
Олег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк Фейгін
Гороскоп
Молодик у вересніГороскоп на жовтеньГороскоп на тижденьГороскоп на завтраГороскоп таро
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода на жовтеньПогода осіньМагнітна буряПогода на вихідні
Мода та краса
Модні зачіскиМодний манікюрЖіночі стрижкиФарбування волосся
Свята
Вихідні у вересніКалендар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості страви
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти