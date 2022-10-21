В Україні ліквідували 10 іранських інструкторів: вчили окупантів запускати "шахідів"

В Україні ліквідували 10 іранських інструкторів / колаж фото mil.in.ua, Reuters

Українські військові ліквідували 10 іранських інструкторів, які причетні до ударів "шахідами" по наших містах. Вони навчали російських окупантів запускати дрони і безпосередньо відстежували їх. Про це заявили офіційні українські джерела, повідомляє The Jerusalem Post.

Іранські інструктори перебували на окупованій Херсонщині та в Криму. Іранці були причетні до запусків "мопедів" для ударів по Миколаєву та Одесі.

Повідомляється, що Ізраїль зацікавлений в тому, щоб передати Україні засоби боротьби з іранськими дронами для випробування відповідних засобів оборони в реальних бойових умовах.

Нагадаємо, 6 жовтня під час візиту іранської делегації до Москви Іран пообіцяв надати Росії додаткову партію ударних безпілотників і ракети класу "земля-земля".

У свою чергу, Іран відкидає всі звинувачення в постачанні Росії зброї для використання у війні проти України. 19 жовтня представник Міністерства закордонних справ Ірану Насер Канаані спростував інформацію про те, що Тегеран відправляє Москві зброю, включаючи військові безпілотники, для атак по українських містах. Також Канаані заявив про готовність Ірану до переговорів з Україною, щоб "спростувати звинувачення".

20 жовтня ЄС ввів санкції проти Ірану за поставки дронів Росії. Євросоюз заморозив активи трьох фізичних осіб і однієї установи, які відповідальні за постачання іранських дронів.

Атака Києва дронами з Ірану

Вранці 17 жовтня у Києві прогриміли вибухи. Перед "прильотом" в області були помічені дрони-камікадзе моделей Shahed, які летіли в напрямку столиці. Перед цим в Україні була оголошена повітряна тривога.

За словами мера столиці Віталія Кличка, в бік Києва летіли 28 дронів. Більшість з них були збиті. Один з дронів вдарив по житловому будинку в Шевченківському районі столиці. Загинули чотири людини.

Президент Володимир Зеленський відреагував на атаку дронів і розповів, що ворог не дає спокою і вдень, і вночі. Як зазначив український гарант, ворог може вдарити по українських містах, але наш народ зламати не вдасться. Окупантів чекає лише справедливе покарання і осуд майбутніх поколінь, а Україну - перемога.

Посольство США в Україні назвало атаки на Київ дронами-камікадзе "відчайдушними і ганебними". У дипломатичному відомстві також запевнили, що Сполучені Штати завжди будуть підтримувати незламний український народ.

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