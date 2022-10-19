У РФ - учитель церковнопарафіяльної школи, в Україні - 'вантаж 200': ЗСУ ліквідували окупанта Трифанова

Окупант Борис Трифанов ліквідований в Україні / Фото facebook.com/irakli.komaxidze

Захисники України ліквідували чергового російського окупанта. Він був учителем різьби по дереву церковнопарафіяльної школи в РФ, але це не завадило йому поїхати вбивати українців.

Російський загарбник Борис Трифанов був родом з міста Верхня Салда Свердловської області. Про це написав у Facebook відомий експерт з пошуку у відкритих базах даних Іраклій Комахідзе.

"Так виглядає "вчитель різьби по дереву церковнопарафіяльної школи" на роzzії", - написав розслідувач і опублікував фото.

Борис Трифанов / Фото facebook.com/irakli.komaxidze

Трифанов був ліквідований 10 жовтня. У некролозі окупанта йдеться, що він був "хорошою людиною, відмінним батьком, надійним чоловіком і вірним другом".

Як повідомляв Главред, на війні в Україні ліквідовано офіцера МВС Росії Геннадія Цибульського. Окупант вже був на пенсії, але все одно погодився підписати контракт і пішов воювати проти Збройних сил України.

Раніше на війні в Україні ЗСУ ліквідували військового російської окупаційної армії Ільміра Кашапова. Багатодітний окупант приїхав вбивати українців з Татарстану.

Крім того, українські військові ліквідували російського десантника Юрія Козлова, який воював проти України з першого дня повномасштабного вторгнення. Окупанта ліквідували на Херсонщині.

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