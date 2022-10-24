Обіцяв 'стояти за Путіна до кінця': на Херсонщині ліквідували прапорщика Саратовського спецназу

Денис Васильченко був ліквідований 19 жовтня біля села Дудчани / Фото facebook.com/irakli.komaxidze

Захисники України ліквідували у Херсонській області прапорщика Саратовського спецназу Дениса Васильченка. Окупант був успішно "демілітаризований" 19 жовтня.

Він встиг взяти участь у зйомках пропагандистського ролика, в якому обіцяв "перебити всіх фашистів" і "стояти до кінця" за російського диктатора Володимира Путіна. Про це повідомив у Facebook OSINT-розслідувач Іраклі Комахідзе.

Васильченко пішов на війну в Україну за контрактом.

"Про загибель 19 жовтня біля села Дудчани Херсонської області спецназівця Дениса Васильченка 24 жовтня повідомив депутат Саратовської обласної Думи від путінської партії "Єдина Росія", який зазначив, що жмур проходив службу за контрактом у загоні спеціального призначення "двадцятка", який вже втратив 5 осіб", – написав Комахідзе.

Денис Васильченко / Фото facebook.com/irakli.komaxidze

Уточнюючи інформацію про Саратовську "двадцятку", розслідувач натрапив на цікаву інформацію та відео, на якому спецназівець Росгвардії з м. Балаково Саратовської області (на фото в шоломі), дуже схожий на Дениса Васильченка, передає привіт землякам.

"Шановні земляки, спасибі вам величезне за надану підтримку. Ми будемо стояти до кінця! Всіх фашистів переб'ємо. Слава Росії! При Володимирі Володимировичу!", - каже загарбник на відео.

Як повідомляв Главред, раніше на війні в Україні був ліквідований російський майор Олексій Скочков з міста Верхня Салда Свердловської області Росії, який був призваний в армію в рамках часткової мобілізації.

Також Збройні Сили України ліквідували в Херсонській області російського окупанта Романа Трубнікова. Раніше він служив на території тимчасово окупованої Абхазії в Грузії.

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