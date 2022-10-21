Потрапив під удар HIMARS: у Херсоні ліквідували відомого пропагандиста РФ

Клоков загинув на переправі окупантів під час прильоту туди ракети РСЗВ HIMARS.
Українські військові пізно ввечері 20 жовтня завдали удару з реактивної системи залпового вогню HIMARS по переправі російських окупантів, яку ті спорудили через річку Дніпро у Херсоні. Під час удару був знищений відомий російський пропагандист Олег Клоков.
Клоков приїжджав у Херсон, щоб допомагати окупаційній адміністрації робити у захопленому росіянами місті пропагандистський телеканал. Про його ліквідацію повідомив український блогер Денис Казанський.
"Внаслідок удару по російській переправі в Херсоні загинув російський пропагандист Олег Клоков. Він допомагав окупаційній адміністрації робити у Херсоні пропагандистський телеканал", – розповів український журналіст.
При цьому він зазначив, що пропагандист міг би не загинути, якби не приїжджав з війною на територію суверенної і незалежної держави.
"А працював би вдома в Росії – був би живим і здоровим. Не треба приходити до чужої країни з війною, це завжди погано закінчується", – написав Казанський.
Удар ЗСУ по Антонівському мосту і переправі в Херсоні
По Антонівському мосту в Херсоні і по переправі, побудованій біля нього російськими загарбниками, пізно ввечері 20 жовтня було завдано чергового удару. Удар був нанесений в четвер близько 23:00. Пролунало шість вибухів.
Ймовірно, в той час по переправі пересувалася техніка і жива сила російських військових, які загарбники активно переміщують на лівобережну частину Херсонської області. У ЗСУ наголосили, що вогонь по Антонівському мосту вівся під час комендантської години, тому цивільних там не було.
Зі слів очевидців, по переправі упродовж 19 і 20 жовтня рухалися вантажні машини під охороною військових. Ймовірно, вивозилося награбоване.
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