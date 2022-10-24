ЗСУ ліквідували командира окупантів - підполковника "елітних" військ РФ

Олександр Болотніков служив у 98-й повітряно-десантній дивізії РФ.
Бійці Збройних сил України знищили ще одного старшого офіцера російських окупаційних військ.
Про це розповів в Telegram офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (позивний Штірліц).
За його даними, ЗСУ ліквідували підполковника повітряно-десантних військ РФ Олександра Болотникова.
Український офіцер уточнив, що знищений рашист служив у 98-й повітряно-десантній дивізії РФ.
Раніше бійці Збройних сил України знищили військового льотчика окупантів РФ Данила Долбика.
Він був уродженцем Ростовської області. Його літак Су-25 збили захисники України.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Донецькій області неподалік від Слов'янська захисники України ліквідували групу російських окупантів.
Українські захисники під Слов'янськом знищили групу солдатів 18-ї кулеметно-артилерійської дивізії ЗС РФ.
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