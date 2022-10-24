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ЗСУ ліквідували командира окупантів - підполковника "елітних" військ РФ

24 жовтня 2022, 16:32

Олександр Болотніков служив у 98-й повітряно-десантній дивізії РФ.

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Знищений підполковник РФ Олександр Болотніков / t.me/a_shtirlitz

Бійці Збройних сил України знищили ще одного старшого офіцера російських окупаційних військ.

Про це розповів в Telegram офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (позивний Штірліц).

За його даними, ЗСУ ліквідували підполковника повітряно-десантних військ РФ Олександра Болотникова.

Український офіцер уточнив, що знищений рашист служив у 98-й повітряно-десантній дивізії РФ.

Раніше бійці Збройних сил України знищили військового льотчика окупантів РФ Данила Долбика.

Він був уродженцем Ростовської області. Його літак Су-25 збили захисники України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Донецькій області неподалік від Слов'янська захисники України ліквідували групу російських окупантів.

Українські захисники під Слов'янськом знищили групу солдатів 18-ї кулеметно-артилерійської дивізії ЗС РФ.

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Анатолій Штефан Штірліц війна Росії та України
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