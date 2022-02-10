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В Україні пік хвилі COVID-19: Ляшко заявив про 41 тис заражень на день і низький рівень госпіталізацій

10 лютого 2022, 18:12

В рамках цієї хвилі коронавірусу зростає кількість заражень, але істотно не збільшується число госпіталізацій, сказав Віктор Ляшко.

Карантин в Украине можно будет ослабить, когда уровень вакцинации населения составит 70% - Ляшко / Коллаж УНИАН, galka.if.ua, Pixabay

Україна вже вийшла на пік захворюваності на коронавірус. У день фіксується по 41 тисячі заражень. Однак особливість цієї хвилі полягає у тому, що кількість випадків інфікування зростає, у той же час не збільшується число госпіталізацій. За такої ситуації знижується навантаження на стаціонарну медичну допомогу. Локдауну в країні не буде, а для поослаблення карантину з'явиться можливість після того, як рівень вакцинації по країні складатиме 70%. Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

читайте такожОмікрон вже в 20 областях України, а заражень в 7 разів більше: Ляшко назвав терміни піку COVID-19Під час своєї поїздки до Полтавської області він розповів про те, що пік коронавірусу в Україні вже настав. Держава виявляє по 41 тисячі заражень в день.

"Пік захворюваності ми вже маємо, тому що фіксуємо по 41 тис. випадків на день", - зазначив міністр.

За його словами, особливість поточної хвилі коронавірусної інфекції - зростання числа заражень, але не кількості госпіталізацій. Ситуація дозволяє знизити навантаження на стаціонарну медичну допомогу.

Локдауну в Україні не буде

Також глава МОЗ сказав, що жорсткого карантину в Україні не буде. Держава продовжує жити в умовах адаптивного карантинного режиму, а за наявності вакцини проти коронавірусу говорити про локдаун немає сенсу.

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"Зростає кількість випадків, але не госпіталізацій. Локдауну не буде. Ми працюємо в адаптивному карантині, що передбачає червону зону. За наявності вакцини проти коронавірусу говорити про локдаун недоречно", - пояснив Ляшко.

Крім того, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко підкреслив, що про послаблення карантину можна буде говорити після того, як показник вакцинації серед українців досягне позначки в 70%.

Коронавірус в Україні

Згідно з даними на ранок четверга, 10 лютого, в Україні встановлено 41 694 нових випадків заражень коронавірусною інфекцією COVID-19. Госпіталізували 4 128 осіб. Загинули 280 людей. Одужали 16 628 осіб.

Глава МОЗ Віктор Ляшко прогнозував, що пандемія коронавірусу може завершитися вже у 2022 році. Однак для цього повинні з'явитися відповідні передумови. На його думку, посприяти завершенню масової епідемії можуть поява вакцини і препаратів прямої противірусної дії та зниження агресивності штамів вірусу.

Також Ляшко заявив, що в Україні фіксується підвищення рівня розвитку гострих респіраторних вірусних інфекцій. Він попередив про ризик захворіти одночасно і коронавірусом, і грипом. Міністр порадив українцям дотримуватися протиепідемічних обмежень.

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