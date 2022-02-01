Пандемія COVID-19 може завершитися в 2022 році, але є три фактори - Ляшко

Віктор Ляшко спрогнозував, коли закінчиться пандемія коронавірусу / УНІАН

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що пандемія коронавірусу може завершитися в 2022 році.

Про це глава МОЗ сказав 31 січня в ефірі програми Свобода слова на ICTV.

При цьому Ляшко назвав фактори, що вплинуть на завершення пандемії. Це поява вакцини і препаратів прямої противірусної дії, а також зменшення агресивності штаму.

"Три фактори, які говорять про те, що можна з обережним оптимізмом дивитися в 2022 рік, як рік, в якому може завершитися пандемія", - сказав Ляшко.

Глава МОЗ додав, що вже найближчими днями Україна отримає препарати прямої противірусної дії, якими лікуватимуть пацієнтів з COVID-19.

Реклама

Нагадаємо, 28 січня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко вже заявляв під час Години запитань до уряду в парламенті, що людство може подолати пандемію COVID-19, і 2022 рік може стати для неї останнім.

Зазначимо, 29 січня коронавірус в Україні встановив абсолютний антирекорд за весь час пандемії. За добу COVID-19 виявили у 37 351 жителя країни - такої кількості хворих не було за весь час пандемії. Зокррема, захворіла 5 341 дитина.

Читайте також: