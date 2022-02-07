На роботу через 5 днів: в Україні скоротили терміни лікування пацієнтів з COVID-19

Раніше пацієнт повинен був перебувати на лікуванні 10 днів від дати появи симптомів або від дати взяття матеріалу на тестування.
В Україні змінено тривалість амбулаторного та стаціонарного лікування пацієнтів з коронавірусом COVID-19.
Як повідомили у Міністерстві охорони здоров'я, з 10 до п'яти днів скорочено тривалість як амбулаторно-поліклінічного, так і стаціонарного лікування.
Відзначається, що раніше пацієнт повинен був перебувати на лікуванні 10 днів від дати появи симптомів або від дати взяття матеріалу на тестування.
"Повторне тестування на COVID-19 також могло проводитися не раніше 10 днів з моменту появи симптомів або першого позитивного тесту. Тепер повторне тестування на наявність в організмі вірусу можна проводити через п'ять днів з дня появи симптомів або отримання позитивного результату тестування методом ПЛР", - констатували в МОЗ.
Також самоізоляцію можна завершувати при відсутності симптомів захворювання через 5 днів від дати їх появи або від дати отримання позитивного результату тестування, додали в МОЗ.
Коронавірус в Україні
Станом на ранок понеділка, 7 лютого 2022 року, коронавірус в Україні за добу виявили у 23 тисяч 378 жителів країни. У тому числі захворіли 2242 дітей та 394 медпрацівники.
За минулі 24 години було госпіталізовано 2699 осіб; летальних випадків - 115; одужали 5024 людини.
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