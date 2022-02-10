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Зростання хворих на коронавірус в Україні: за добу - понад 41 тис. COVID-випадків

10 лютого 2022, 08:42
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Найбільше заражень COVID-19 виявили в Одеській області, в Києві, в Житомирській, Дніпропетровській та Львівській областях.

коронавірус
З коронавірусом госпіталізовано ще понад чотири тисячі осіб / колаж Reuters, pixaby

Станом на ранок четверга, 10 лютого 2022, коронавірус в Україні за добу виявили у 41 тисячі 694 жителів країни (добою раніше було 38 257). Зокрема, захворіли 3486 дітей та 1101 медпрацівник.

За минулі 24 години було госпіталізовано 4128 осіб; летальних випадків - 280; одужали 16 628 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

Найбільше заражень COVID-19 виявили в Одеській області, в Києві, в Житомирській, Дніпропетровській та Львівській областях.

Скільки хворих на коронавірус по областях

  • м. Київ – 3880;
  • Вінницька область - 1001;
  • Волинська область - 1118;
  • Дніпропетровська область - 2420;
  • Донецька область - 1545;
  • Житомирська область - 2602;
  • Закарпатська область - 928;
  • Запорізька область - 1423;
  • Івано-Франківська область - 1441;
  • Київська область - 1373;
  • Кіровоградська область - 494;
  • Луганська область - 756;
  • Львівська область - 2280;
  • Миколаївська область - 957;
  • Одеська область - 3918;
  • Полтавська область - 1523;
  • Рівненська область - 1917;
  • Сумська область – 1471;
  • Тернопільська область – 1379;
  • Харківська область – 2016;
  • Херсонська область – 1373;
  • Хмельницька область - 2109;
  • Черкаська область - 1232;
  • Чернівецька область - 1062;
  • Чернігівська область - 1476.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

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Скільки хворих на коронавірус в Україні - статистика на ранок 10 лютого 2022 / t.me/COVID19_Ukraine

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

  • захворіли - 4 421 741 осіб;
  • одужали - 3 729 976 пацієнтів;
  • летальних випадків - 102 167;
  • проведено ПЛР-тестувань - 18 842 668.

Як повідомляв Главред, захворюваність на коронавірус в Україні зростає вже кілька тижнів поспіль. 4 лютого був встановлений абсолютний антирекорд за весь час пандемії - COVID-19 за добу виявили у 43 тисяч 778 жителів країни. Але ця цифра - не межа. Кількість хворих може досягти 70 тисяч на добу. Такий прогноз озвучив голова Комітету ВР з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.

За його словами, адаптивний карантин в Україні поки що скасовувати не планують. При цьому локдауна також не буде.

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