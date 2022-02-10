Зростання хворих на коронавірус в Україні: за добу - понад 41 тис. COVID-випадків

З коронавірусом госпіталізовано ще понад чотири тисячі осіб / колаж Reuters, pixaby

Станом на ранок четверга, 10 лютого 2022, коронавірус в Україні за добу виявили у 41 тисячі 694 жителів країни (добою раніше було 38 257). Зокрема, захворіли 3486 дітей та 1101 медпрацівник.

За минулі 24 години було госпіталізовано 4128 осіб; летальних випадків - 280; одужали 16 628 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

Найбільше заражень COVID-19 виявили в Одеській області, в Києві, в Житомирській, Дніпропетровській та Львівській областях.

Скільки хворих на коронавірус по областях

м. Київ – 3880;

Вінницька область - 1001;

Волинська область - 1118;

Дніпропетровська область - 2420;

Донецька область - 1545;

Житомирська область - 2602;

Закарпатська область - 928;

Запорізька область - 1423;

Івано-Франківська область - 1441;

Київська область - 1373;

Кіровоградська область - 494;

Луганська область - 756;

Львівська область - 2280;

Миколаївська область - 957;

Одеська область - 3918;

Полтавська область - 1523;

Рівненська область - 1917;

Сумська область – 1471;

Тернопільська область – 1379;

Харківська область – 2016;

Херсонська область – 1373;

Хмельницька область - 2109;

Черкаська область - 1232;

Чернівецька область - 1062;

Чернігівська область - 1476.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Скільки хворих на коронавірус в Україні - статистика на ранок 10 лютого 2022 / t.me/COVID19_Ukraine

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

захворіли - 4 421 741 осіб;

одужали - 3 729 976 пацієнтів;

летальних випадків - 102 167;

проведено ПЛР-тестувань - 18 842 668.

Як повідомляв Главред, захворюваність на коронавірус в Україні зростає вже кілька тижнів поспіль. 4 лютого був встановлений абсолютний антирекорд за весь час пандемії - COVID-19 за добу виявили у 43 тисяч 778 жителів країни. Але ця цифра - не межа. Кількість хворих може досягти 70 тисяч на добу. Такий прогноз озвучив голова Комітету ВР з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.

За його словами, адаптивний карантин в Україні поки що скасовувати не планують. При цьому локдауна також не буде.

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