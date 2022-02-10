Зростання хворих на коронавірус в Україні: за добу - понад 41 тис. COVID-випадків

Найбільше заражень COVID-19 виявили в Одеській області, в Києві, в Житомирській, Дніпропетровській та Львівській областях.
Станом на ранок четверга, 10 лютого 2022, коронавірус в Україні за добу виявили у 41 тисячі 694 жителів країни (добою раніше було 38 257). Зокрема, захворіли 3486 дітей та 1101 медпрацівник.
За минулі 24 години було госпіталізовано 4128 осіб; летальних випадків - 280; одужали 16 628 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.
Найбільше заражень COVID-19 виявили в Одеській області, в Києві, в Житомирській, Дніпропетровській та Львівській областях.
Скільки хворих на коронавірус по областях
- м. Київ – 3880;
- Вінницька область - 1001;
- Волинська область - 1118;
- Дніпропетровська область - 2420;
- Донецька область - 1545;
- Житомирська область - 2602;
- Закарпатська область - 928;
- Запорізька область - 1423;
- Івано-Франківська область - 1441;
- Київська область - 1373;
- Кіровоградська область - 494;
- Луганська область - 756;
- Львівська область - 2280;
- Миколаївська область - 957;
- Одеська область - 3918;
- Полтавська область - 1523;
- Рівненська область - 1917;
- Сумська область – 1471;
- Тернопільська область – 1379;
- Харківська область – 2016;
- Херсонська область – 1373;
- Хмельницька область - 2109;
- Черкаська область - 1232;
- Чернівецька область - 1062;
- Чернігівська область - 1476.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.
Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії
- захворіли - 4 421 741 осіб;
- одужали - 3 729 976 пацієнтів;
- летальних випадків - 102 167;
- проведено ПЛР-тестувань - 18 842 668.
Як повідомляв Главред, захворюваність на коронавірус в Україні зростає вже кілька тижнів поспіль. 4 лютого був встановлений абсолютний антирекорд за весь час пандемії - COVID-19 за добу виявили у 43 тисяч 778 жителів країни. Але ця цифра - не межа. Кількість хворих може досягти 70 тисяч на добу. Такий прогноз озвучив голова Комітету ВР з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.
За його словами, адаптивний карантин в Україні поки що скасовувати не планують. При цьому локдауна також не буде.
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