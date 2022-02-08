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Ризик захворіти одночасно COVID-19 і грипом: Ляшко звернувся до українців і назвав рекомендації

8 лютого 2022, 19:07

За минулий тиждень гострими респіраторними вірусними інфекціями заразилися понад 413 тисяч українців, 40% з них – діти до 17 років, сказав Віктор Ляшко.

Віктор Ляшко
Українцям треба дотримуватися протиепідемічних заходів - Ляшко / УНІАН

На території України фіксується дуже високий рівень розвитку гострих респіраторних вірусних інфекцій. Існує ризик одночасно захворіти і коронавірусом, і грипом. За такого захворювання можуть виникнути ускладнення у вигляді пневмонії, дихальної недостатності і тривалих наслідків для здоров'я. За минулий тиждень гострими респіраторними вірусними інфекціями заразилися понад 413 тисяч українців, 40 з них – діти до 17 років. Українцям слід дотримуватися профілактичних заходів, залишатися вдома при перших ознаках хвороби і не займатися самолікуванням. Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Під час свого брифінгу він розповів про те, що в країні виявлено дуже високий рівень інтенсивності розвитку епідемічного процесу, пов'язаного з поширенням ГРВІ. Присутній ризик одночасного зараження і COVID-19, і грипом. У ситуації захворювання можуть виникнути пневмонія, дихальна недостатність і тривалі наслідки для здоров'я.читайте такожУ МОЗ назвали головні відмінності грипу та коронавірусу

Глава МОЗ закликав українців дотримуватися всіх профілактичних заходів.

"Є ризик одночасно захворіти на COVID-19 і грип. Обидва збудника можуть призвести до появи пневмонії, дихальної недостатності і мати тривалі наслідки для вашого здоров'я", - пояснив Ляшко.

Також він додав, що в країні за минулий тиждень встановлено понад 413 тисяч захворювань на гостру респіраторну вірусну інфекцію. Близько 40% тих, що заразилися – діти у віці до 17 років. Виявлені і випадки зараження грипом.

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Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко порадив українцям уважно стежити за своїм здоров'ям, не виходити з дому у разі появи перших ознак вірусної інфекції і не займатися самолікуванням.

Нагадаємо, раніше епідеміологиня Олена Кузьменко заявила, що Україні загрожує поява нового штаму грипу Cambodia. За її словами, це новий варіант інфекції, якого на території країни ще не було. Показники захворюваності на грип в Україні за даними на середину зими на 40% нижче епідемічного порогу. Однак вони стали збільшуватися після 10 січня, більше за всіх хворіють діти.

Тим часом у компанії Moderna розповіли про те, що можуть випустити спеціальну комбіновану вакцину, яка повинна буде забезпечити захист і від грипу, і від коронавірусу. Наразі процес на стадії експериментальних випробувань, сама вакцина може з'явитися у 2023 році.

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