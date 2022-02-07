Кожен п'ятий - з Омікроном, інші хворіють на Дельту: у МОЗ розповіли про ситуацію з COVID-19

В Україні у пацієнтів з COVID-19 частіше фіксується штам Дельта - Кузін / УНІАН

Досвід інших держав демонструє, що як тільки встановлюється перший випадок штаму Омікрон, протягом 5-8 тижнів він стає домінуючим варіантом коронавірусу. Зараз в Україні фіксується змішаний сценарій: ще з минулого року частково залишився штам Дельта, проте заражень Омікроном стає все більше. Наразі на нову варіацію коронавірусу хворіє кожен п'ятий, інші випадки - Дельта. Але у Івано-Франківській, Львівській та Чернівецькій областях вже фіксується понад 20% випадків зараження Омікроном. Саме там погіршилася епідемічна обстановка. Про це заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

У інтерв'ю виданню Фокус він розповів, що в рамках поточної хвилі коронавірусної інфекції у пацієнтів частіше фіксується штам Дельта. Кожен п'ятий, згідно з даними моніторингу, хворіє на Омікрон.

читайте такожОмікрон вже в 20 областях України, а заражень в 7 разів більше: Ляшко назвав терміни піку COVID-19Однак, за його словами, ситуація змінюється. Вже зараз є області, де випадків Омікрону більше 20%. Це Івано-Франківська, Львівська та Чернівецька області. Саме в цих регіонах встановлено погіршення епідемічної обстановки.

"Якщо ми подивимося на досвід інших країн, то побачимо, що в середньому з моменту реєстрації першого випадку "омікрона" до того, як він стає домінуючим варіантом, проходить від п'яти до восьми тижнів. В Україні поки що міксовий сценарій: з 2021 року залишився "хвіст" штаму "дельта", плюс починає з'являтися "Омікрон" — з кожним днем все більше і більше. За даними вірусологічного моніторингу, 20% приблизно – це "Омікрон", все інше – ще "Дельта". Але картина постійно змінюється. Є регіони, де випадків "омікрона" фіксується більше 20%. Це Івано-Франківська, Львівська та Чернівецька області, тобто саме ті, де погіршилася епідемічна ситуація", - підкреслив Ігор Кузін.

Коронавірус в Україні

Згідно з даними на ранок понеділка, 7 лютого, в Україні встановлено 23 378 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією. За минулу добу госпіталізували 2699 осіб. Загинули 115 людей. Одужали 5024 людини.

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У Міністерстві охорони здоров'я заявляли, що головними симптомами Омікрона можуть бути нежить, головний біль, чхання і біль в горлі. Серйозних відмінностей в плані симптоматики від Дельти немає, тому також можуть спостерігатися кашель, хрипкий голос, озноб або тремтіння, лихоманка, втрата або спотворення нюху/смаку.

Раніше глава МОЗ Віктор Ляшко повідомив, що Україна отримала велику партію препарату від коронавірусу Молнупиравир. Ліки повинні допомогти в боротьбі з коронавірусної інфекцією і зберегти життя пацієнтам з груп ризику.

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