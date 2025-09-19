В Україні переглянуть прожитковий мінімум: що пообіцяли в уряді

Міністр запевнив, що робота над підвищенням прожиткового мінімуму триває.

https://glavred.net/ukraine/v-ukraine-peresmotryat-prozhitochnyy-minimum-chto-poobeshchali-v-pravitelstve-10699496.html Посилання скопійоване

Як в Україні хочуть змінювати прожитковий мінімум / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

Що сказав Марченко:

Прожитковий мінімум буде переглянуто

Розрахунок соцвиплат буде відв'язано від прожиткового мінімуму

В Україні прожитковий мінімум з нового року дещо перевищуватиме три тисячі гривень. Очевидно, що це недостатня кількість коштів для забезпечення базових потреб людини у наш час.

Тому прожитковий мінімум в Україні планують переглянути. Про це повідомив Міністр фінансів України Сергій Марченко під час пленарного засідання Верховної Ради.

відео дня

Що планує змінювати держава

Міністр зауважив, що прожитковий мінімум визначає базу для того, щоб були розраховані всі інші виплати, в тому числі соціальні. Тому прожитковий мінімум хочуть перерахувати та відв'язати від інших невластивих доплат і виплат.

За словами Марченка, його осучаснять, зроблять достатнім і зрозумілим мірилом, яке визначатиме рівень життя. Посадовець також додав, що у міністерстві постійно працюють над збільшенням прожиткового мінімуму, так як це пріоритет.

Як зміниться прожитковий мінімум у 2026 році

Главред писав, що в Україні з 1 січня 2026 року планують встановити прожитковий мінімум на одну особу в розмірі 3 209 грн на місяць (порівняно з нинішнім показником зросте на 289 грн).

Соціальні виплати в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Кабінет Міністрів продовжив до лютого 2026 року виплати для вразливих категорій внутрішньо переміщених осіб, водночас запровадивши додаткові обмеження для отримувачів допомоги.

Раніше стало відомо, що частина одержувачів соцвиплат в Україні має обов'язково пройти ідентифікацію до 1 жовтня 2025 року, щоб не втратити допомогу від держави.

Напередодні повідомлялося, що субсидію на оплату комунальних послуг найчастіше не призначають через борги. Якщо заборгованість за три і більше місяців перевищує 680 гривень, допомога не надається.

Читайте також:

Про персону: Сергій Марченко Український економіст і політичний діяч, кандидат економічних наук. Обіймав посаду заступника міністра фінансів України (2016-2018). Працював на посаді заступника Глави Адміністрації Президента України (2018-2019). Міністр фінансів України з 30 березня 2020 року, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред