Загроза позбавлення соцвиплат: українців попередили про терміни "обрізання"

Олексій Тесля
31 серпня 2025, 22:16
Якщо не підтвердити свою особистість, виплати буде призупинено.
Пенсіонерка, гроші
Українцям загрожує позбавлення соцвиплат / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Головне:

  • Одержувачі соцвиплат мають пройти ідентифікацію
  • Якщо не підтвердити свою особу, виплати буде призупинено

Частина одержувачів соцвиплат має пройти ідентифікацію до 1 жовтня 2025 року, щоб не втратити допомогу від держави.

Йдеться про людей, які з лютого 2022 року по червень 2025 року отримували виплати згідно з постановами Кабміну №214 і №215 від 7 березня 2022 року - тобто тих, хто жив у районах активних бойових дій або на тимчасово окупованих територіях, пише На пенсії.

відео дня

Якщо не підтвердити свою особу, виплати будуть припинені.

Чому можуть призупинити пенсію та як її відновити
/ Главред

Це стосується 39 різних видів державної соцдопомоги, яку раніше призначали органи соцзахисту.

Як можна пройти ідентифікацію

  • особисто - у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду (незалежно від місця прописки);
  • онлайн - через портал ПФУ за допомогою "Дія.Підпис" або "Дія ID";
  • по відеозв'язку - заявку можна подати на сайті ПФУ в розділі "Ідентифікація в режимі відеоконференцзв'язку" або зателефонувавши до контакт-центру: 0 800 503 753, (044) 281 08 70 / (044) 281 08 71;
  • за кордоном - у консульствах і посольствах України (там просто підтвердять, що ви живі).

Також для підтвердження можуть використовуватися медвисновки про тимчасову непрацездатність.

Хто ризикує залишитися без виплат: попередження юриста

Юрист Тарас Никифорчук пояснив, що перевірки пенсійних рахунків проводяться для виявлення певних порушень.

Якщо виявлять такі випадки, виплати призупинять - гроші тимчасово перестануть надходити на рахунок. Щоб відновити отримання пенсії, пенсіонеру потрібно підтвердити свою особу: особисто в банку або дистанційно - через відеодзвінок.

Раніше повідомлялося, кому нараховуватимуть доплату до зарплати. Доплати освітянам нараховуватимуться автоматично, без необхідності подавати заяви чи документи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, хто з пенсіонерів залишиться без доплат. Деякі категорії громадян не отримають підвищення виплат, згідно з постановою про порядок індексації пенсій в Україні.

Як писав Главред, в Україні проіндексують пенсії. Мінімальна сума надбавок складе не менше 100 гривень.

Більше новин:

Про джерело: "На пенсии"

Інформаційний портал, на базі популярного друкованого видання - газети "На пенсії". Доступною мовою висвітлюємо питання пенсії, пенсійного забезпечення, пільг, субсидій в Україні, а також про життя пенсіонерів, повідомляє "На пенсії".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

економіка соціальні виплати
Чи сплять риби вночі: вчені розкрили таємницю підводних жителів

