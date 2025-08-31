Загроза позбавлення соцвиплат: українців попередили про терміни "обрізання"

Головне:
- Одержувачі соцвиплат мають пройти ідентифікацію
- Якщо не підтвердити свою особу, виплати буде призупинено
Частина одержувачів соцвиплат має пройти ідентифікацію до 1 жовтня 2025 року, щоб не втратити допомогу від держави.
Йдеться про людей, які з лютого 2022 року по червень 2025 року отримували виплати згідно з постановами Кабміну №214 і №215 від 7 березня 2022 року - тобто тих, хто жив у районах активних бойових дій або на тимчасово окупованих територіях, пише На пенсії.
Якщо не підтвердити свою особу, виплати будуть припинені.
Це стосується 39 різних видів державної соцдопомоги, яку раніше призначали органи соцзахисту.
Як можна пройти ідентифікацію
- особисто - у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду (незалежно від місця прописки);
- онлайн - через портал ПФУ за допомогою "Дія.Підпис" або "Дія ID";
- по відеозв'язку - заявку можна подати на сайті ПФУ в розділі "Ідентифікація в режимі відеоконференцзв'язку" або зателефонувавши до контакт-центру: 0 800 503 753, (044) 281 08 70 / (044) 281 08 71;
- за кордоном - у консульствах і посольствах України (там просто підтвердять, що ви живі).
Також для підтвердження можуть використовуватися медвисновки про тимчасову непрацездатність.
Хто ризикує залишитися без виплат: попередження юриста
Юрист Тарас Никифорчук пояснив, що перевірки пенсійних рахунків проводяться для виявлення певних порушень.
Якщо виявлять такі випадки, виплати призупинять - гроші тимчасово перестануть надходити на рахунок. Щоб відновити отримання пенсії, пенсіонеру потрібно підтвердити свою особу: особисто в банку або дистанційно - через відеодзвінок.
Раніше повідомлялося, кому нараховуватимуть доплату до зарплати. Доплати освітянам нараховуватимуться автоматично, без необхідності подавати заяви чи документи.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, хто з пенсіонерів залишиться без доплат. Деякі категорії громадян не отримають підвищення виплат, згідно з постановою про порядок індексації пенсій в Україні.
Як писав Главред, в Україні проіндексують пенсії. Мінімальна сума надбавок складе не менше 100 гривень.
Про джерело: "На пенсии"
Інформаційний портал, на базі популярного друкованого видання - газети "На пенсії". Доступною мовою висвітлюємо питання пенсії, пенсійного забезпечення, пільг, субсидій в Україні, а також про життя пенсіонерів, повідомляє "На пенсії".
