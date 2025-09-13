Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

Популярний в Україні овоч стає дефіцитом - ціни росуть з шаленим темпом

Руслана Заклінська
13 вересня 2025, 16:40оновлено 13 вересня, 17:30
140
Через сезонний спад виробництва та активізацію закупівель вітчизняних мереж ціни на ключовий овоч в Україні ростуть.
Популярний в Україні овоч стає дефіцитом - ціни росуть з шаленим темпом
В Україні різко дорожчають помідори / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Головне:

  • В Україні зростають ціни на тепличні помідори
  • Причина – скорочення збору врожаю
  • За тиждень подорожчання склало близько 14%

В Україні другий тиждень поспіль ростуть ціни на тепличні помідори. Основним чинником подорожчання стало скорочення обсягів збору врожаю в тепличних комбінатах. Про це повідомили аналітики EastFruit.

За даними аналітиків, на ринку відчутно зменшилася пропозиція продукції, що автоматично призвело до зростання вартості. Додатковим фактором стала й сезонність - з відкритого ґрунту надходить значно менше томатів, адже пік польового виробництва вже позаду.

відео дня

Згідно з даними щоденного моніторингу, лише з початку поточного тижня тепличні помідори подорожчали ще на 14%. Наразі виробники готові відвантажувати продукцію за цінами від 35 до 55 грн за кілограм (що відповідає $0,85–1,33/кг). Водночас рівень вартості залежить від якості овочів, їх калібру та обсягів партії.

Представники тепличних господарств пояснюють, що підвищення відпускних цін стало можливим завдяки зростанню попиту. Зокрема, дедалі більшу активність у закупівлях проявляють вітчизняні роздрібні торговельні мережі та гуртові компанії. Водночас підтримуючим фактором лишається й подорожчання ґрунтових томатів, які також відчутно зросли в ціні через сезонний спад виробництва.

Попри нинішню динаміку, експерти підкреслюють, що вартість тепличних помідорів в Україні залишається відносно невисокою. Наразі вони коштують у середньому на 30% дешевше, ніж це було на початку вересня 2024 року.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні
Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Що буде з цінами на продукти восени

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук розповів, що у вересні-жовтні ціни на овочі залишатимуться низькими, однак після закладання їх на зберігання можливе зростання вартості.

Він зазначив, що цьогоріч ситуація значно краща, ніж торік. Тоді через посуху врожай був слабким і ціни були високими, а зараз овочі "борщового набору" дешевшають завдяки великій пропозиції.

"Загалом, у цьому сезоні ціни на овочі на 30-40% нижчі, ніж в аналогічний період минулого року. Це стосується картоплі, моркви, буряка, капусти, тобто овочів "борщового набору", - додав Марчук.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у серпні 2025 року в Україні зафіксували дефляцію - споживчі ціни знизилися на 0,2% порівняно з липнем. Водночас річна інфляція становила 13,2% проти 14,1% місяцем раніше.

Також заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук заявив, що врожаю картоплі Україні вистачить. За його прогнозом взимку ціни зростатимуть через витрати на зберігання, а навесні доведеться імпортувати частину продукції через зменшення власних запасів.

Крім цього, Марчук заявив, що восени подорожчання круп, зокрема гречки, не очікується. Ціни можуть зрости лише взимку, якщо через удари по енергетиці подорожчає електроенергія.

Читайте також:

Про джерело: EastFruit

EastFruit- це провідна міжнародна інформаційно-аналітична платформа бізнесу овочів і фруктів в країнах Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу, з трьома мовними версіями новин та аналітики (Англійська, Українська, Російська) і аудиторією близько 100 тисяч читачів на місяць.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

продукти харчування ціни на продукти новини України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"За три місяці окупують схід": Зеленський зробив важливу заяву про фронт

"За три місяці окупують схід": Зеленський зробив важливу заяву про фронт

18:37Війна
Деталі штурму Філії: ЗСУ закидали росіян гранатами й взяли полонених

Деталі штурму Філії: ЗСУ закидали росіян гранатами й взяли полонених

17:52Україна
"Якій брехні нам вірити?": Сікорський висміяв виправдання РФ про дрони в Польщі

"Якій брехні нам вірити?": Сікорський висміяв виправдання РФ про дрони в Польщі

17:39Світ
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп на завтра 14 вересня: Близнюкам - несподіваний подарунок, Стрільцям - біль

Гороскоп на завтра 14 вересня: Близнюкам - несподіваний подарунок, Стрільцям - біль

Забуті світом: покинуті міста-привиди України, де зупинився час

Забуті світом: покинуті міста-привиди України, де зупинився час

Варто запастись зараз: українцям сказали, коли подорожчає базовий продукт

Варто запастись зараз: українцям сказали, коли подорожчає базовий продукт

На підході 3 великі "котли": ЗСУ вдалося зробити неможливе

На підході 3 великі "котли": ЗСУ вдалося зробити неможливе

Втратите достаток і благополуччя: що не можна виносити з дому 13 вересня, прикмети

Втратите достаток і благополуччя: що не можна виносити з дому 13 вересня, прикмети

Останні новини

18:37

"За три місяці окупують схід": Зеленський зробив важливу заяву про фронт

18:27

Колишня дружина Віктора Павліка вийшла заміж

18:01

Задовго до Відьмака: хто були справжні мисливці на демонів в Україн

17:52

Деталі штурму Філії: ЗСУ закидали росіян гранатами й взяли полоненихВідео

17:46

Windows 10 "згасне" рівно через місяць: що робити користувачам

Подорожчає хліб і не лише: Марчук розповів, яких цін на продукти чекати до кінця рокуПодорожчає хліб і не лише: Марчук розповів, яких цін на продукти чекати до кінця року
17:39

"Якій брехні нам вірити?": Сікорський висміяв виправдання РФ про дрони в Польщі

17:13

Віктор Розовий зробив шокуючу заяву після інтерв'ю ексдружини - всі деталі

16:55

Великий район Донбасу під загрозою оточення: названо небезпечний напрямок

16:49

Що буде, якщо відмовлятися грати з котом: ветеринари вказали небезпечний нюанс

Реклама
16:40

Популярний в Україні овоч стає дефіцитом - ціни росуть з шаленим темпом

16:15

Навчання в Білорусі: Путін і Лукашенко готують три стратегії війни із Заходом - Bild

15:58

Кармічний союз: які знаки зодіаку знаходять одне одного знову і знову

15:56

"Підказав його батько": де і на яку професію син Осадчої навчається в США

15:51

Потужний удар по РФ і важлива умова НАТО: Трамп зробив гучну заяву

15:41

Як діє гарячка: коли збивати температуру, а коли дозволити організму боротися

15:19

Чому 14 вересня не можна голосно веселитися: яке церковне свято

15:19

Місто у 25 разів більше за Київ: де в Україні була ще одна столицяВідео

14:56

Психологи розповіли, як знайти другу "половинку": ТОП-4 прості кроки

14:53

Жир просто тане на очах: копійчана заміна оцту творить справжні дива

14:46

Невідома Житомирщина: що приховують старі вулиці міста і вікові ліси Полісся

Реклама
14:35

Де відмінності між двома футболістами: тільки найуважніші знайдуть три деталі

14:27

"Зимове пальто" для троянд: як підготувати рослини до холодівВідео

14:24

Модні кольори в одязі на осінь 2025: як зробити образ яскравим у похмуру поруВідео

13:55

Розкрито всю правду про "Мівіну": що додають у вермішель і навіщоВідео

13:53

Росіян в Куп'янську немає: Генштаб повідомив про контрдиверсійну операцію

13:50

Зарплати вчителів в Україні зміняться: як тепер збільшаться доплати та премії

13:46

Путін "підставив" Лукашенка на тлі угоди Мінська і Трампа: названа причинаВідео

13:06

"Шльопанці - це не взуття": п'ять жорстких правил взуттєвого етикету

13:02

Росія в злиднях, а Путін витрачає сотні мільйонів на дослідження старіння - ЗМІ

12:55

Дрони підірвали танкери "тіньового флоту" РФ: ЗМІ про удар по порту Приморськ

12:52

Хвороба змусила Кіркорова вжити заходів щодо дітей - що сталося

12:40

Після обстрілу дронами: НАТО розпочало операцію "Східний страж", що грозить РФ

12:35

Елтон Джон ошелешив шанувальників виглядом із лікарняної палати

12:12

Гороскоп Таро на завтра 14 вересня: Ракам - вірити в себе, Рибам - випробування

12:05

Ідеальний варіант сніданку, обіду, чи вечері: рецепт корисного хачапурі

11:57

Територіальні поступки України та завершення війни: в ЄС зробили важливу заяву

11:52

Як правильно обрізати виноград, щоб він родив: проста схема для початківцівВідео

11:32

Українцям у Польщі обмежили допомогу: кому перестануть виплачувати кошти

11:31

Знову з колишнім чоловіком: Камалія шокувала возз'єднанням із Захуром

11:26

Сердечникам і гіпертонікам варто бути обережними: Землю накриває магнітна буря

Реклама
10:40

На ньому лиця не було: ексдружина Розового зізналась, як викрила зраду на весіллі

10:30

Змінили риторику: ISW оцінили, що тепер кажуть про навчання "Захід-2025"

10:26

Як обрізати грушу, щоб плоди були великими та смачними: покрокове керівництво

10:00

Трамп намагається підготуватися до торгу з Путіним і відтягнути Лукашенка від Росії - Усов

09:57

Українців за кордоном можуть призвати до армії у ЄС: пояснення юриста

09:21

Росія перекидає елітні війська на Донеччину: аналітик назвав причину

09:16

Знову майорить синьо-жовтий: ЗСУ звільнили важливе село на межах двох областей

09:02

Які дерева можуть обернутися бідою: що не варто садити біля будинку

08:18

На Камчатці стався потужний землетрус: росіяни б'ють на сполох

08:10

Ось про що на Алясці Путін домовився з ТрампомПогляд

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінОлена ЗеленськаНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруАні ЛоракОльга СумськаКейт МіддлтонФіліп КіркоровАлла Пугачова
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїЗакускиСвяткове менюСалати
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти