Популярний в Україні овоч стає дефіцитом - ціни росуть з шаленим темпом

Через сезонний спад виробництва та активізацію закупівель вітчизняних мереж ціни на ключовий овоч в Україні ростуть.

В Україні різко дорожчають помідори

В Україні другий тиждень поспіль ростуть ціни на тепличні помідори. Основним чинником подорожчання стало скорочення обсягів збору врожаю в тепличних комбінатах. Про це повідомили аналітики EastFruit.

За даними аналітиків, на ринку відчутно зменшилася пропозиція продукції, що автоматично призвело до зростання вартості. Додатковим фактором стала й сезонність - з відкритого ґрунту надходить значно менше томатів, адже пік польового виробництва вже позаду.

Згідно з даними щоденного моніторингу, лише з початку поточного тижня тепличні помідори подорожчали ще на 14%. Наразі виробники готові відвантажувати продукцію за цінами від 35 до 55 грн за кілограм (що відповідає $0,85–1,33/кг). Водночас рівень вартості залежить від якості овочів, їх калібру та обсягів партії.

Представники тепличних господарств пояснюють, що підвищення відпускних цін стало можливим завдяки зростанню попиту. Зокрема, дедалі більшу активність у закупівлях проявляють вітчизняні роздрібні торговельні мережі та гуртові компанії. Водночас підтримуючим фактором лишається й подорожчання ґрунтових томатів, які також відчутно зросли в ціні через сезонний спад виробництва.

Попри нинішню динаміку, експерти підкреслюють, що вартість тепличних помідорів в Україні залишається відносно невисокою. Наразі вони коштують у середньому на 30% дешевше, ніж це було на початку вересня 2024 року.

Що буде з цінами на продукти восени

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук розповів, що у вересні-жовтні ціни на овочі залишатимуться низькими, однак після закладання їх на зберігання можливе зростання вартості.

Він зазначив, що цьогоріч ситуація значно краща, ніж торік. Тоді через посуху врожай був слабким і ціни були високими, а зараз овочі "борщового набору" дешевшають завдяки великій пропозиції.

"Загалом, у цьому сезоні ціни на овочі на 30-40% нижчі, ніж в аналогічний період минулого року. Це стосується картоплі, моркви, буряка, капусти, тобто овочів "борщового набору", - додав Марчук.

Як повідомляв Главред, у серпні 2025 року в Україні зафіксували дефляцію - споживчі ціни знизилися на 0,2% порівняно з липнем. Водночас річна інфляція становила 13,2% проти 14,1% місяцем раніше.

Також заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук заявив, що врожаю картоплі Україні вистачить. За його прогнозом взимку ціни зростатимуть через витрати на зберігання, а навесні доведеться імпортувати частину продукції через зменшення власних запасів.

Крім цього, Марчук заявив, що восени подорожчання круп, зокрема гречки, не очікується. Ціни можуть зрости лише взимку, якщо через удари по енергетиці подорожчає електроенергія.

