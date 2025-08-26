В Україні змінили порядок і умови виплат для ВПО: кого зачеплять нововведення

Кабінет Міністрів продовжив ще на 6 місяців виплати для вразливих категорій внутрішньо переміщених осіб, водночас змінивши умови їх призначення.

https://glavred.net/ukraine/v-ukraine-izmenili-poryadok-i-usloviya-vyplat-dlya-vpl-kogo-zatronut-novovvedeniya-10692917.html Посилання скопійоване

В Україні змінили порядок і умови виплат для ВПО / Колаж Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться матеріалі:

Уряд продовжив виплати для ВПО ще на півроку

Міністерство соціальної політики повідомили про зміни для тих, хто бажає отримати допомогу

Кабінет Міністрів продовжив до лютого 2026 року виплати для вразливих категорій внутрішньо переміщених осіб, водночас запровадивши додаткові обмеження для отримувачів допомоги. Про це йдеться у повідомленні на сайті Міністерства соціальної політики України.

"Оскільки ці кошти допомагають людині пройти складний період пошуку житла та роботи, облаштування в новій громаді, Уряд продовжить ці виплати ще на 6 місяців, тобто до лютого 2026 року. Відповідну постанову, розроблену Мінсоцполітики, сьогодні було ухвалено на засіданні Кабінету Міністрів", - йдеться у повідомленні. відео дня

За інформацією Міністерства соціальної політики, підтримку зможуть отримувати, зокрема, люди з інвалідністю І–ІІІ групи, сім’ї з дітьми до 18 років (або до 23 років, якщо вони навчаються), а також родини, де всі члени є непрацездатними.

Міністерство соціальної політики повідомило, що ухвалена постанова передбачає низку змін у порядку призначення виплат ВПО.

Зокрема, наявність депозиту понад 100 тисяч гривень більше не стане перешкодою для отримання допомоги дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, а також тими, хто тимчасово перебуває в родинах родичів, знайомих, прийомних сім’ях чи дитячих будинках сімейного типу.

Також, якщо працездатна, але безробітна особа після припинення виплат у межах шестимісячного періоду зареєструється в центрі зайнятості або знайде роботу, допомога їй відновлюватиметься з місяця працевлаштування.

Виплати продовжуються автоматично, без необхідності повторних звернень. Їх розмір становить 2 тисячі гривень на дорослого та 3 тисячі гривень на дитину або особу з інвалідністю, і вони нараховуються щомісяця на кожного члена сім’ї ВПО з вразливих категорій чи з низьким рівнем доходів.

Виплати для українців - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, з 1 вересня 2025 року українські пенсіонери й надалі отримуватимуть свої виплати. Водночас для певних категорій громадян діятимуть оновлені правила та додаткові можливості. Так, частині пенсіонерів підвищать розмір виплат, а деяким доведеться пройти процедуру ідентифікації.

Пенсійний експерт пояснив, як можна отримати недоотримані кошти та які кроки для цього необхідні.

В Україні люди віком від 80 років, які через стан здоров’я потребують постійного догляду, мають право на додаткову фінансову допомогу до пенсії. Нині її розмір становить 944,4 гривні, що передбачено Законом України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю".

Інші новини:

Про джерело: Мінсоцполітики Міністерство соціальної політики України - центральний орган виконавчої влади, яке формує та реалізує державну політику у сфері соціального захисту. Діяльність Міністерства спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України., пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред