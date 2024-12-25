В Україні оновили графіки вимкнення світла в Києві та трьох областях

25 грудня країна-агресор РФ завдала вже тринадцятої за рік масованої атаки на українську енергетику.

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В Україні запровадили стабілізаційні графіки відключення світла / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

РФ атакувала теплоелектростанції ДТЕК

В Україні оновили графіки відключення світла

У середу, 25 грудня, російська окупаційна армія завдала ракетного удару по теплоелектростанціях ДТЕК. Серйозно пошкоджено обладнання.

"Сьогодні Росія здійснила чергову масовану терористичну атаку на енергетичну інфраструктуру України. Атаковано теплоелектростанції ДТЕК", - ідеться у повідомленні.

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У результаті масованої атаки було серйозно пошкоджено обладнання ТЕС. Після закінчення обстрілів енергетики оперативно приступили до усунення їхніх наслідків і відновлення роботи обладнання.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Зазначається, що цього року це вже тринадцята масована атака на українську енергетику та десята масована атака на енергетичні підприємства компанії.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 200 разів.

В Україні оновили графіки відключення світла

Як повідомляв Главред, під час ракетної атаки в Україні почали превентивно відключати світло. Пізніше були запроваджені графіки відключення електроенергії. Відповідне розпорядження надала НЕК Укренерго.

Графіки відключення світла на 25 грудня в Києві:

Графіки відключень - Київ / t.me/dtek_ua

Графіки відключень у Києві / t.me/dtek_ua

Графіки вимкнення світла на 25 грудня в Київській області:

Черги 1.1, 1.2, 2.1, 2.2: світло буде відсутнє до 09:00.

Черги 3.1, 3.2: світло буде відсутнє до 10:30.

Черги 4.1, 4.2: світло буде відсутнє до 09:00.

Черги 5.1, 5.2, 6.1, 6.2: світло буде відсутнє до 10:30.

Графіки відключення світла на 25 грудня в Одеській області:

Графіки відключень в Одеській області / t.me/dtek_ua

Графіки відключень в Одеській області / t.me/dtek_ua

Графіки відключення світла на 25 грудня на Дніпропетровщині:

Черги 1.1, 1.2: світло буде відсутнє до 08:30, з 12:00 до 15:30 та з 22:30 до 24:00.

Черги 2.1, 2.2: світло буде відсутнє з 12:00 до 19:00 та з 22:30 до 24:00.

Черги 3.1, 3.2: світло буде відсутнє до 12:00 та з 15:30 до 22:30.

Черги 4.1, 4.2: світло буде відсутнє до 12:00 та з 15:30 до 19:00.

Черги 5.1, 5.2: світло буде відсутнє до 12:00 та з 19:00 до 24:00.

Черги 6.1, 6.2: світло буде відсутнє з 12:00 до 15:30 та з 19:00 до 22:30.

На Різдво РФ вдарила ракетами по Україні - головне

Як повідомляв Главред, у ніч на Різдво українські сили протиповітряної оборони протистояли черговій атаці російських дронів-камікадзе типу "Shahed". Тривогу було оголошено в багатьох областях.

Крім того, в ніч на 25 грудня російські окупанти підняли в небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС. О 5:25 було зафіксовано пуски крилатих ракет типу "Калібр" із Чорного моря. На всій території України оголосили масштабну повітряну тривогу.

Вранці на Різдво в Харкові прогриміла серія вибухів, місто атакували балістикою. Постраждали люди.

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко заявив, що російські окупанти завдали ударів по українських містах, намагаючись залишити населення без електрики, газу, опалення та води.

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Що відомо про "Укренерго"? ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

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