На Різдво РФ б'є ракетами по Україні, по всій країні - тривога: усі подробиці

Окупанти підняли бомбардувальники Ту-95МС у небо. Ракети вже в Україні. Харків - під обстрілом балістики.

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РФ завдає ракетного удару по Україні / Колаж: Главред, фото: ДСНС, ua.depositphotos.com

Коротко:

РФ атакує Україну ракетами

У Харкові та Дніпрі пролунали вибухи

Укренерго екстрено відключило світло

У ніч на 25 грудня російські окупанти підняли в небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС. О 5:25 було зафіксовано пуски крилатих ракет типу "Калібр" із Чорного моря.На всій території України оголосили масштабну повітряну тривогу.

"Зафіксовано пуски крилатих ракет типу "Калібр" з Чорного моря", - йшлося в повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

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Близько 05:43 ворожі ракети увійшли в повітряний простір України.

Тим часом в Україні почали превентивно відключати світло через загрозу ударів по енергетичній інфраструктурі.

"У зв'язку з масштабною ракетною атакою застосовано заходи щодо обмеження споживання. Графіки застосування відключень у вашому регіоні дізнайтеся на сайті та офіційних сторінках вашого обленерго", - повідомили в Укренерго.

Тим часом Харків перебуває під обстрілом балістики. У місті пролунали вибухи.

"Харків - під масованим ракетним обстрілом. У місті пролунала серія вибухів і є ще виходи балістики в бік міста. Перебувайте в безпечних місцях", - написав о 06:09 мер міста Ігор Терехов.

06:18 Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що, за попередніми даними, одне з влучень зафіксовано в Салтівському районі Харкова.

"Після ворожих ударів виникло кілька пожеж, є пошкодження цивільної нежитлової інфраструктури. На цю хвилину - без постраждалих. Екстрені служби працюють над ліквідацією наслідків. Загроза повторних ударів зберігається", - додав він о 06:28.

О 06:38 стало відомо, що отримав поранення 39-річний чоловік. Медики екстреної допомоги госпіталізували потерпілого.

06:40 Ще двоє постраждалих у Салтівському районі Харкова.

07:00 Мер Харкова Терехов повідомив про влучання у Київському району.

На місці "прильоту" спалахнула пожежа, пошкоджено скління навколишніх будинків.

Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред ​

Вибухи пролунали не лише у Харкові, а й у інших містах.Зокрема, голосно було на Івано-Франківщині, у Дніпрі та Кременчуці.

Нинішня атака РФ "унікальна"

Моніторинговий канал "Николаевский Ванек" назвав нинішній обстріл РФ "унікальним".

"По-перше, ракети давно не заходили через район Покровська. По-друге [росіяни] працювали не лише по світлу, а й по воді, теплу та газу. Зі світлом будуть проблеми, прильоти по енергетиці є, в деяких місцях - суттєві", - йдеться у повідомленні.

Моніторинговий канал monitor розкрив деталі ракетної атаки РФ 25 грудня 2024 року.

За даними каналу, ворогом було застосовано:

крилаті ракети Х-101/55, запущені бортами Ту-95МС з пускових рубежів у Саратовській області РФ;

крилаті ракети 3м14 комплексу "Калібр", запущені флотом з рейду Новоросійська;

балістичні зенітні керовані ракети 5В55/48Н6ДМ комплексів С-300/С-400 з території Бєлгородської області РФ;

авіаційні крилаті керовані ракети Х-59/69;

БпЛА типів "Шахед-Герань", "Гербера";

БпЛА імітаційного призначення.

Під атакою перебували Харків та агломерація, Бурштин, Кременчук, Кривий Ріг, Дніпро, Кам'янське, Павлоград, Darabani в Румунії, Dărăcuți у Молдові.

Ракетна атака тривала 1 годину 45 хвилин — з 06:00 по 07:45.

Атака різними типами БпЛА триває безперервно вже понад 18 годин - з 14:00 вівторка, 24 грудня.

Повітряні атаки РФ на Україну

Як повідомляв Главред, у ніч на 20 грудня Київ був атакований дронами. Силами і засобами ППО всі російські дрони, що загрожували Києву, були вчасно виявлені та знешкоджені на підступах до міста і території столиці.

Вранці 20 грудня в Києві знову оголосили повітряну тривогу. РФ підняла в небо літаки МіГ-31К. Усі подробиці атаки на столицю читайте в матеріалі: Ракетний удар по Києву: гриміли потужні вибухи, є постраждалі - усі подробиці.

Повідомлялося, що окупанти застосували аеробалістичні ракети "Кинджал" з бортів МіГ-31К і балістичні ракети типу Іскандер/KN-23.

Нагадаємо, в ніч на 20 грудня армія РФ атакувала ракетами Кривий Ріг. Під удар потрапив 2-поверховий багатоквартирний житловий будинок.

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