На Різдво РФ б'є ракетами по Україні, по всій країні - тривога: усі подробиці

Коротко:
- РФ атакує Україну ракетами
- У Харкові та Дніпрі пролунали вибухи
- Укренерго екстрено відключило світло
У ніч на 25 грудня російські окупанти підняли в небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС. О 5:25 було зафіксовано пуски крилатих ракет типу "Калібр" із Чорного моря.На всій території України оголосили масштабну повітряну тривогу.
"Зафіксовано пуски крилатих ракет типу "Калібр" з Чорного моря", - йшлося в повідомленні Повітряних сил ЗСУ.
Близько 05:43 ворожі ракети увійшли в повітряний простір України.
Тим часом в Україні почали превентивно відключати світло через загрозу ударів по енергетичній інфраструктурі.
"У зв'язку з масштабною ракетною атакою застосовано заходи щодо обмеження споживання. Графіки застосування відключень у вашому регіоні дізнайтеся на сайті та офіційних сторінках вашого обленерго", - повідомили в Укренерго.
Тим часом Харків перебуває під обстрілом балістики. У місті пролунали вибухи.
"Харків - під масованим ракетним обстрілом. У місті пролунала серія вибухів і є ще виходи балістики в бік міста. Перебувайте в безпечних місцях", - написав о 06:09 мер міста Ігор Терехов.
06:18 Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що, за попередніми даними, одне з влучень зафіксовано в Салтівському районі Харкова.
"Після ворожих ударів виникло кілька пожеж, є пошкодження цивільної нежитлової інфраструктури. На цю хвилину - без постраждалих. Екстрені служби працюють над ліквідацією наслідків. Загроза повторних ударів зберігається", - додав він о 06:28.
О 06:38 стало відомо, що отримав поранення 39-річний чоловік. Медики екстреної допомоги госпіталізували потерпілого.
06:40 Ще двоє постраждалих у Салтівському районі Харкова.
07:00 Мер Харкова Терехов повідомив про влучання у Київському району.
На місці "прильоту" спалахнула пожежа, пошкоджено скління навколишніх будинків.
Вибухи пролунали не лише у Харкові, а й у інших містах.Зокрема, голосно було на Івано-Франківщині, у Дніпрі та Кременчуці.
Нинішня атака РФ "унікальна"
Моніторинговий канал "Николаевский Ванек" назвав нинішній обстріл РФ "унікальним".
"По-перше, ракети давно не заходили через район Покровська. По-друге [росіяни] працювали не лише по світлу, а й по воді, теплу та газу. Зі світлом будуть проблеми, прильоти по енергетиці є, в деяких місцях - суттєві", - йдеться у повідомленні.
Моніторинговий канал monitor розкрив деталі ракетної атаки РФ 25 грудня 2024 року.
За даними каналу, ворогом було застосовано:
- крилаті ракети Х-101/55, запущені бортами Ту-95МС з пускових рубежів у Саратовській області РФ;
- крилаті ракети 3м14 комплексу "Калібр", запущені флотом з рейду Новоросійська;
- балістичні зенітні керовані ракети 5В55/48Н6ДМ комплексів С-300/С-400 з території Бєлгородської області РФ;
- авіаційні крилаті керовані ракети Х-59/69;
- БпЛА типів "Шахед-Герань", "Гербера";
- БпЛА імітаційного призначення.
Під атакою перебували Харків та агломерація, Бурштин, Кременчук, Кривий Ріг, Дніпро, Кам'янське, Павлоград, Darabani в Румунії, Dărăcuți у Молдові.
Ракетна атака тривала 1 годину 45 хвилин — з 06:00 по 07:45.
Атака різними типами БпЛА триває безперервно вже понад 18 годин - з 14:00 вівторка, 24 грудня.
Повітряні атаки РФ на Україну
Як повідомляв Главред, у ніч на 20 грудня Київ був атакований дронами. Силами і засобами ППО всі російські дрони, що загрожували Києву, були вчасно виявлені та знешкоджені на підступах до міста і території столиці.
Вранці 20 грудня в Києві знову оголосили повітряну тривогу. РФ підняла в небо літаки МіГ-31К. Усі подробиці атаки на столицю читайте в матеріалі: Ракетний удар по Києву: гриміли потужні вибухи, є постраждалі - усі подробиці.
Повідомлялося, що окупанти застосували аеробалістичні ракети "Кинджал" з бортів МіГ-31К і балістичні ракети типу Іскандер/KN-23.
Нагадаємо, в ніч на 20 грудня армія РФ атакувала ракетами Кривий Ріг. Під удар потрапив 2-поверховий багатоквартирний житловий будинок.
Інші новини:
- РФ завдала підступного удару: у Київській області загорівся дах будинку - що відомо
- Загроза ударів РФ по нових цілях: у РНБО попередили про "посилення паніки"
- "У нас немає таких засобів ППО": експерт про загрозу удару РФ ракетою "Орешник"
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред