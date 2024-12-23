'У нас немає таких засобів ППО': експерт про загрозу удару РФ ракетою 'Орешник'

Важливо:
- В Україні немає засобів ППО, здатних збивати ракети "Орешник"
- Погрози удару "Орешником" - фактор психологічного тиску
Україна не має у своєму розпорядженні систем і засобів ППО, здатних збивати російські ракети "Орешник", заявив військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний.
"Він збивається засобами ППО у верхніх шарах атмосфери. У нас навіть близько таких засобів немає", - підкреслив він в ефірі Radio NV.
При цьому експерт зазначає, що це є більше фактором психологічного тиску, а не реальною загрозою. Він також переконаний, що з військової точки зору запуск Росією "Орешника" не має жодного сенсу.
"Він несе боєголовку вагою 1,2 тонни. Вона розкривається, з неї випадають шість суббоєголовок. І з кожної з них ще шість. Ми маємо 36 бомб вагою приблизно 30 кілограмів, а може й менше. Та ракета "Іскандер", яку збили в центрі Києва - вона несла боєголовку 450 кілограмів. Неприємна ситуація. Але як вона вплинула на перебіг бойових дій? Ніяк", - вважає співрозмовник.
При цьому він також переконаний у тому, що російські маніпуляції з використанням "Орешника" - це тиск не на Україну, а на західних союзників.
"Що в нас (росіян - ред.) є зброя, яка дуже швидкісна, може за півгодини долетіти до якоїсь європейської столиці і там вдарити. Це більше брязкання зброєю, тиск на наших союзників, а не на нас. Як ми бачимо - не дуже (діє цей тиск - ред.). Адже якби він справді працював на союзників, то вони сказали б Україні "до побачення", перекрили нам постачання зброї. Але ми бачимо, що союзники продовжують підтримку України", - додав Нарожний.
Удар ракетою "Орешник" - останні новини за темою
Раніше з'явився прогноз нового ракетного удару РФ. Удар РФ "Орешником" по заводу Південмаш не приніс ворогові очікуваного успіху, вважає Іван Яковина.
Як повідомляв Главред, раніше в ГУР оцінили, чи вдарить РФ "Орешником" на свята. Росія використовувала всі доступні види зброї проти України, але може застосувати і нові, зазначив Андрій Черняк.
Нагадаємо, російська балістична ракета середньої дальності під кодовою назвою "Орешник", найімовірніше, є варіантом балістичної ракети РС-26 "Рубеж", заявили в британській розвідці.
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Хто такий Павло Нарожний?
Павло Нарожний - український волонтер і військовий експерт. Засновник благодійної організації Реактивна пошта, яка допомагає Силам оборони України.
Нарожний у якості військового експерта коментує актуальні події війни Росії проти України на радіо, Інтернет-ресурсах і телебаченні.
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