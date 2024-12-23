'У нас немає таких засобів ППО': експерт про загрозу удару РФ ракетою 'Орешник'

Погрози удару "Орешником" є більше фактором психологічного тиску, вважає Павло Нарожний.

https://glavred.net/ukraine/u-nas-net-takih-sredstv-pvo-ekspert-ob-ugroze-udara-rf-raketoy-oreshnik-10624493.html Посилання скопійоване

/ Колаж: Главред, фото: росЗМІ

Важливо:

В Україні немає засобів ППО, здатних збивати ракети "Орешник"

Погрози удару "Орешником" - фактор психологічного тиску

Україна не має у своєму розпорядженні систем і засобів ППО, здатних збивати російські ракети "Орешник", заявив військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний.

"Він збивається засобами ППО у верхніх шарах атмосфери. У нас навіть близько таких засобів немає", - підкреслив він в ефірі Radio NV.

відео дня

При цьому експерт зазначає, що це є більше фактором психологічного тиску, а не реальною загрозою. Він також переконаний, що з військової точки зору запуск Росією "Орешника" не має жодного сенсу.

"Він несе боєголовку вагою 1,2 тонни. Вона розкривається, з неї випадають шість суббоєголовок. І з кожної з них ще шість. Ми маємо 36 бомб вагою приблизно 30 кілограмів, а може й менше. Та ракета "Іскандер", яку збили в центрі Києва - вона несла боєголовку 450 кілограмів. Неприємна ситуація. Але як вона вплинула на перебіг бойових дій? Ніяк", - вважає співрозмовник.

/ Инфографика: Главред

При цьому він також переконаний у тому, що російські маніпуляції з використанням "Орешника" - це тиск не на Україну, а на західних союзників.

"Що в нас (росіян - ред.) є зброя, яка дуже швидкісна, може за півгодини долетіти до якоїсь європейської столиці і там вдарити. Це більше брязкання зброєю, тиск на наших союзників, а не на нас. Як ми бачимо - не дуже (діє цей тиск - ред.). Адже якби він справді працював на союзників, то вони сказали б Україні "до побачення", перекрили нам постачання зброї. Але ми бачимо, що союзники продовжують підтримку України", - додав Нарожний.

Удар ракетою "Орешник" - останні новини за темою

Раніше з'явився прогноз нового ракетного удару РФ. Удар РФ "Орешником" по заводу Південмаш не приніс ворогові очікуваного успіху, вважає Іван Яковина.

Як повідомляв Главред, раніше в ГУР оцінили, чи вдарить РФ "Орешником" на свята. Росія використовувала всі доступні види зброї проти України, але може застосувати і нові, зазначив Андрій Черняк.

Нагадаємо, російська балістична ракета середньої дальності під кодовою назвою "Орешник", найімовірніше, є варіантом балістичної ракети РС-26 "Рубеж", заявили в британській розвідці.

Інші новини за темою:

Хто такий Павло Нарожний? Павло Нарожний - український волонтер і військовий експерт. Засновник благодійної організації Реактивна пошта, яка допомагає Силам оборони України. Нарожний у якості військового експерта коментує актуальні події війни Росії проти України на радіо, Інтернет-ресурсах і телебаченні.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред