РФ вдарила по Харкову балістикою: спалахнули пожежі, є постраждалі

У місті пролунала серія вибухів. Одне з влучень зафіксовано в Салтівському районі Харкова.

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Окупанти обстрілюють Харків балістикою / Колаж: Главред, фото: ДСНС, УНІАН

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РФ атакувала Харків балістикою

Є "прильоти", постраждали люди

Рано вранці на Різдво, 25 грудня, російська окупаційна армія завдає масованого ракетного удару по Україні. У Харкові пролунала серія вибухів, місто атакують балістикою. Постраждали люди.

"Харків - під масованим ракетним обстрілом. У місті пролунала серія вибухів і є ще виходи балістики в бік міста. Перебувайте в безпечних місцях", - написав о 06:09 мер міста Ігор Терехов.

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Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що, за попередніми даними, одне з влучань зафіксовано в Салтівському районі Харкова.

"Після ворожих ударів виникло кілька пожеж, є пошкодження цивільної нежитлової інфраструктури. Екстрені служби працюють над ліквідацією наслідків", - додав він о 06:28.

Пізніше стало відомо, що внаслідок атаки РФ є троє постраждалих. Спочатку повідомлялося, що отримав поранення 39-річний чоловік. Медики екстреної допомоги госпіталізували потерпілого. Згодом Синєгубов повідомив про ще двох постраждалих у Салтівському районі Харкова. Вони отримали осколкові травми та були госпіталізовані до лікарні.

07:00 Мер Харкова Терехов повідомив про влучання у Київському району.

На місці "прильоту" спалахнула пожежа, пошкоджено скління навколишніх будинків.

07:25 У Немишлянському районі удар по приватному будинку. Постраждала одна людина.

Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред ​

На Різдво РФ б'є ракетами по Україні

Як повідомляв Главред, у ніч на 25 грудня російські окупанти підняли в небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС. О 5:25 було зафіксовано пуски крилатих ракет типу "Калібр" із Чорного моря. На всій території України оголосили масштабну повітряну тривогу.

Також у ніч на Різдво українські сили протиповітряної оборони протистояли черговій атаці російських дронів-камікадзе типу "Shahed". Тривогу було оголошено в багатьох областях.

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