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Графік вимкнення світла на 25 грудня: в яких регіонах будуть діяти обмеження

Маріна Фурман
25 грудня 2024, 08:23
181
У деяких регіонах України будуть введені графіки відключень електроенергії.
Графік вимкнення світла на 25 грудня: в яких регіонах будуть діяти обмеження
Відключення світла в Україні / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНІАН

У зв'язку з масштабною ракетною атакою в Україні запроваджуються графіки відключення електроенергії. Про це повідомляє ДТЕК у Telegram.

Відповідне розпорядження надала НЕК "Укренерго".

"Важливо: команди Укренерго можуть змінюватись впродовж дня.", - йдеться у повідомленні.

відео дня

Світло будуть вимикати у столиці, у Київській області, на Одещині та Дніпропетровщині.

  • Київ

Черги 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2: світло буде відсутнє до 09:30.

  • Дніпропетровщина

Черги 1.1, 1.2: світло буде відсутнє до 08:30, з 12:00 до 15:30 та з 22:30 до 24:00.

Черги 2.1, 2.2: світло буде відсутнє з 12:00 до 19:00 та з 22:30 до 24:00.

Черги 3.1, 3.2: світло буде відсутнє до 12:00 та з 15:30 до 22:30.

Черги 4.1, 4.2: світло буде відсутнє до 12:00 та з 15:30 до 19:00.

Черги 5.1, 5.2: світло буде відсутнє до 12:00 та з 19:00 до 24:00.

Черги 6.1, 6.2: світло буде відсутнє з 12:00 до 15:30 та з 19:00 до 22:30.

  • Одещина

Черги 1.1, 1.2, 2.1, 2.2: світло буде відсутнє до 10:00.Черги 3.1, 3.2: світло буде відсутнє з 10:00 до 13:00.

Черги 4.1, 4.2: світло буде відсутнє до 10:00.

Черги 5.1, 5.2, 6.1, 6.2: світло буде відсутнє з 10:00 до 13:00.

  • Київщина

Черги 1.1, 1.2, 2.1, 2.2: світло буде відсутнє до 09:00.

Черги 3.1, 3.2: світло буде відсутнє до 10:30.

Черги 4.1, 4.2: світло буде відсутнє до 09:00.Черги 5.1, 5.2, 6.1, 6.2: світло буде відсутнє до 10:30.

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