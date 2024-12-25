Ракету запускали: з'явилася несподівана версія повторного удару 'Орешником'

Росіяни обстрілюють українські міста різними ракетами, нагадав Михайло Шейтельман.

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Повторний удар по Україні "Орешником" міг виявитися невдалим

Не виключено, що другий "Орешник" запускали, але він не полетів

Політолог Михайло Шейтельман прокоментував питання про ймовірність нанесення країною-агресором РФ повторного удару по Україні ракетою "Орешник".

"Як ми будемо з цим жити? Я думаю, що ми дуже швидко звикнемо. Ми ж до всього звикли", - підкреслив він в інтерв'ю журналісту Василю Голованову.

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При цьому експерт нагадав про те, що росіяни обстрілюють українські міста різними ракетами.

"Що таке врешті-решт цей "Орешник"? Давайте чесно, може, вони й вистрілять по нас якимось "Орешником" умовним, але це не відрізнятиметься від того, що по нас стріляють іншими ракетами", - вважає він.

Водночас співрозмовник не виключає, що повторний удар РФ по Україні "ліщиною" міг виявитися невдалим.

"Вистрілять? Так не вперше в нас стріляють. Просто, щоб ми звикли, треба, щоб кілька разів це сталося. Мені здалася правильною думка експерта Івана Яковини, який підтвердив думку, що виникла в мене. Я не наважився її висловити, але почув від нього. Він сказав, що росіяни вже запускали другий "Орешник" і він не полетів", - не виключає політолог.

При цьому він нагадав неодноразові погрози диктатора Володимира Путіна повторного застосування "Орешника", які так і не були реалізовані.

"Знаєте, у мене точно таке саме було відчуття до його слів, адже Путін стільки разів уже анонсував цей "Орешник", що мені здавалося, якщо він зараз не вистрілить, то він буде нерозумно виглядати, просто дурнем якимось. Що за нісенітниця? Тому я думаю, що "Орешник" запускали, але вона не полетіла. Це ж космічна ракета. Згадайте, скільки разів відкладаються пуски космічних ракет справжніх. Я думаю, що у них не так усе просто з цим "Орешником", - додав Шейтельман.

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Удар ракетою "Орешник" - останні новини за темою

Раніше з'явився прогноз нового ракетного удару РФ. Удар РФ "Орешник" по заводу Південмаш не приніс ворогові очікуваного успіху, вважає Іван Яковина.

Як повідомляв Главред, раніше в ГУР оцінили, чи вдарить РФ "Орешником" на свята. Росія використовувала всі доступні види зброї проти України, але може застосувати і нові, зазначив Андрій Черняк.

Нагадаємо, російська балістична ракета середньої дальності під кодовою назвою "Орешник", найімовірніше, є варіантом балістичної ракети РС-26 "Рубеж", заявили в британській розвідці.

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Що відомо про ракетний комплекс "Кедр"? На початку 2021 року російські пропагандисти писали про те, що російський ВПК почав проектування "стратегічного комплексу нового покоління", який отримав позначення "Кедр". Період початку дослідно-конструкторських робіт вказувався на 2023-2024 роки. Також пропагандисти РФ повідомляли, що цей комплекс нібито створюється на заміну МБР "Ярс" та буде ракетою нового покоління, яка матиме більшу мобільність та меншу вразливість. До удару по Дніпру 21 листопада 2024 року росіяни уже двічі проводили випробувальні пуски "Кедра" – у жовтні 2023 та квітні 2024 року.

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