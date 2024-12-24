Масштабна атака Росії на АЕС: чому МАГАТЕ б'ють на сполох - які наслідки ударів

Удари РФ по цивільних енергетичних обʼєктах, зокрема ключових підстанціях, безпосередньо загрожують ядерній та радіаційній безпеці всієї Європи.

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МАГАТЕ оцінило наслідки ударів по енергетичній інфраструктурі України / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Про що мова:

МАГАТЕ оцінило наслідки атак РФ і оцінило нові виклики

МАГАТЕ засудило російські обстріли критичної інфраструктури

Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) провели оцінку стану енергетичної інфраструктури, яка відіграє ключову роль у забезпеченні роботи українських атомних електростанцій. У ході роботи були виявлені значні пошкодження на електричних підстанціях.

Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики України.

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"Удари росії по цивільних енергетичних обʼєктах, зокрема ключових підстанціях, безпосередньо загрожують ядерній та радіаційній безпеці всієї Європи. Дуже важливо залучати міжнародних експертів для фіксації наслідків фактичного пошкодження енергетичної інфраструктури, визначеної як ключової для безпечної роботи АЕС. Скоординованість дій між українською стороною і міжнародними партнерами спрямована на можливість зниження ризиків ядерних інцидентів в умовах військової агресії росії проти України", – заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

Разом із представниками НЕК "Укренерго", НАЕК "Енергоатом" та Держінспекції ядерного регулювання України, фахівці МАГАТЕ зафіксували наслідки обстрілів, стан відновлювальних робіт, а також перевірили пропускну здатність пошкоджених об’єктів.

Міністерство енергетики повідомило, що 12 грудня Рада керуючих МАГАТЕ ухвалила резолюцію, яка засуджує російські атаки на критичну інфраструктуру. Однак уже наступного дня, 13 грудня, Росія здійснила черговий масований обстріл.

Удари РФ по Україні - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, сьогодні, 24 грудня, РФ вдарила по житловому будинку у Кривому Розі. На місці працюють екстрені служби.

Згодом стало відомо, що, на жаль, є жертви - людей шукають під завалами. Голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак повідомив про пошкоджений житловий будинок.

За даними Defense Express, атаки можуть почастішати, адже РФ подвоїла виробництво дронів. Країна-агресорка змогла домогтися темпів виробництва дронів-камікадзе Shahed-136 на рівні 2000 одиниць на місяць.

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Що таке МАГАТЕ? Міжнародне агентство з атомної енергії — міжнародна організація, яка прагне сприяти мирному використанню ядерної енергії та перешкоджати її використанню в будь-яких військових цілях, зокрема ядерну зброю, повідомляє Вікіпедія.

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