Українців попередили про погіршення погоди: де лютуватиме негода

У деяких регіонах України оголосили жовтий рівень небезпеки.

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Де в Україні прогнозують грози / Фото: ua.depositphotos.com

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Коли Україну накриють грози

У яких регіонах лютуватиме негода

Упродовж 22 та 23 червня, грози накриють Україну. Синоптики попереджають про можливі перебої в роботі транспорту й комунальних служб. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр та ДСНС.

За даними ДСНС, вже сьогодні, 22 червня, грози прогнозують у Києві, Київській, північних, Черкаській і Полтавській областях.

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А 23 червня негода лютуватиме на сході, південному-сході та у центральних регіонах.

По всіх згаданих регіонах оголошено жовтий рівень небезпеки.

У яких регіонах 22 та 23 червня лютуватиме негода? / фото: Український гідрометеорологічний центр

Рятувальники рекомендують бути уважними під час пересування, не залишати авто під деревами та в разі можливості залишатися вдома під час негоди.

Як діяти під час грози/ фото: ДСНС

Погода в Україні - новини за темою

Нагадаємо, за словами синоптика Ігоря Кібальчича, до кінця червня в Україні переважатиме досить мінлива погода, з нерівномірним розподілом температури повітря та короткочасними дощами.

Як писав Главред, погода в Україні 22 червня буде місцями прохолодною та дощовою. Найхолодніше буде в Сумах. Там температура повітря опуститься до +9 градусів.

Нещодавно синоптик Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха також заявляла, що в Україні триває період нестійкої погоди під впливом північно-західних атмосферних фронтів, які приносять короткочасні дощі, місцями — з грозами.

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Що таке ДСНС? Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) — центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики в сферах цивільного захисту, захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідацію надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежну та техногенну безпеки, діяльність аварійно-рятувальних служб, профілактику травматизму невиробничого характеру, а також гідрометеорологічної діяльності, пише Вікіпедія.

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