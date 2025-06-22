Українців попередили про погіршення погоди: де лютуватиме негода

Ви дізнаєтеся:
- Коли Україну накриють грози
- У яких регіонах лютуватиме негода
Упродовж 22 та 23 червня, грози накриють Україну. Синоптики попереджають про можливі перебої в роботі транспорту й комунальних служб. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр та ДСНС.
За даними ДСНС, вже сьогодні, 22 червня, грози прогнозують у Києві, Київській, північних, Черкаській і Полтавській областях.
А 23 червня негода лютуватиме на сході, південному-сході та у центральних регіонах.
По всіх згаданих регіонах оголошено жовтий рівень небезпеки.
Рятувальники рекомендують бути уважними під час пересування, не залишати авто під деревами та в разі можливості залишатися вдома під час негоди.
Погода в Україні - новини за темою
Нагадаємо, за словами синоптика Ігоря Кібальчича, до кінця червня в Україні переважатиме досить мінлива погода, з нерівномірним розподілом температури повітря та короткочасними дощами.
Як писав Главред, погода в Україні 22 червня буде місцями прохолодною та дощовою. Найхолодніше буде в Сумах. Там температура повітря опуститься до +9 градусів.
Нещодавно синоптик Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха також заявляла, що в Україні триває період нестійкої погоди під впливом північно-західних атмосферних фронтів, які приносять короткочасні дощі, місцями — з грозами.
Читайте також:
- Україну атакує похолодання: де температура повітря опуститься до +2 градусів
- Магнітна буря рівня G1 накрила Україну: названо дату, коли шторм відступить
- Дощі з грозами накриють Україну: які області оминуть опади
Що таке ДСНС?
Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) — центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики в сферах цивільного захисту, захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідацію надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежну та техногенну безпеки, діяльність аварійно-рятувальних служб, профілактику травматизму невиробничого характеру, а також гідрометеорологічної діяльності, пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред