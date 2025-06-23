Магнітна буря влупила з новою силою: Україна під атакою 'жовтого' шторму

Упродовж 22–24 червня очікується помірна геомагнітна активність, яка може вплинути на самопочуття метеочутливих людей.

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Україна під атакою магнітної бурі / Фото: згенероване ШІ (ChatGPT)

Ви дізнаєтеся:

Якою буде магнітна буря 23 і 24 червня

Як магнітна буря впливає на людей

Що робити, щоб обмежити вплив магнітної бурі

Упродовж двох днів, із 23 по 24 червня, на Землі фіксуватиметься помірна геомагнітна активність. Магнітні бурі досягнуть жовтого рівня потужності. Про це свідчать дані Центру прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA.

Активність магнітних бур оцінюється за планетарним К-індексом, який варіюється від 0 до 9. Якщо К-індекс досягає значення 5 і вище, це свідчить про сильну магнітну бурю.

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У понеділок, 23 червня, активність Сонця дещо зросте. Прогнозований К-індекс — 3,7, що відповідає жовтому рівню або помірним магнітним бурям. Люди, чутливі до змін геомагнітного фону, можуть відчути втому, дратівливість, головний біль чи легке запаморочення.

У вівторок, 24 червня, геомагнітна активність залишатиметься на рівні попереднього дня — К-індекс 3,7 (жовтий рівень). Це означає продовження магнітної бурі середнього рівня, яка також може впливати на стан здоров’я людей.

Прогноз магнітних бур / Фото: скріншот даних meteoagent

Як магнітні бурі впливаєють на людей

Під час магнітних бур можливе коливання артеріального тиску, порушення сну, зниження концентрації уваги, підвищення тривожності. Люди часто скаржаться на головний біль, втому, запаморочення, погіршення настрою чи навіть симптоми, схожі на депресивні стани. Особливо це стосується метеочутливих осіб, людей з хронічними серцево-судинними або нервовими захворюваннями.

Рекомендації на період геомагнітних бур:

Пити більше чистої води.

Обмежити фізичні навантаження.

Уникати стресу.

За можливості — більше відпочивати.

Людям із серцево-судинними захворюваннями — тримати під рукою необхідні ліки та консультуватися з лікарем.

Вплив магнітної бурі / Інфографіка: Главред

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, до кінця червня в Україні прогнозують мінливу погоду з коливаннями температури, дощами і поривчастим вітром. До кінця червня переважатиме нестійка атмосфера з короткочасними опадами, подекуди з грозами, градом і шквалами, особливо на заході, півдні та сході країни.

Також 23 червня в Україні очікуються грози, попереджають Український гідрометцентр і ДСНС. 23 червня негода торкнеться сходу, південного сходу та центральних регіонів. У цих областях оголошено жовтий рівень небезпеки.

Крім цього, з 22 червня в Україну почав заходити антициклон із заходу Європи, що поступово покращить погодні умови — опадів стане менше, а температура підвищиться. Вночі очікується +8…+15°C, вдень +16…+29°C, найбільше потепління прогнозують на заході та півдні країни.

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Що таке магнітна буря? Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі. Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

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