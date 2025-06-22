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Температура впаде до +7 градусів: коли в Україну прийдуть дощі та сильний вітер

Марія Николишин
22 червня 2025, 12:04
469
Прогноз погоди на тиждень з 23 по 29 червня.
Температура впаде до +7 градусів: коли в Україну прийдуть дощі та сильний вітер
Прогноз погоди в Україні / фото: УНІАН

Ви дізнаєтесь:

  • Якою буде погода наступного тижня
  • В яких областях України переважатиме дощова погода

Погода в Україні упродовж наступного тижня буде нестійкою, з коливаннями температури повітря, дощами та поривчастим вітром. Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

За його словами, до кінця червня в Україні переважатиме досить мінлива погода, з нерівномірним розподілом температури повітря та короткочасними дощами.

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"Синоптичні умови сприятимуть надходженню вологого повітря із заходу та південного заходу Європи, тому дощі подекуди виявляться значними, часом у супроводі шквалистого посилення вітру та граду. Найтепліша погода прогнозується у південних областях країни та на Закарпатті", - наголосив синоптик.

Погода в Україні 23 червня

У понеділок, 23 червня, вночі у східних, південних та Дніпропетровській областях, вдень у Приазов'ї, Криму та на Донбасі очікуються дощі, грози, місцями можливі град та шквали, 15 – 20 м/с. В інших регіонах без опадів.

Вітер у західній частині змінних напрямків, в інших регіонах північно-західний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +7…+15 °С, у південній половині +12…+17 °С; вдень +18…+23 °С, у південних та місцями західних областях +25…+30 °С.

Температура впаде до +7 градусів: коли в Україну прийдуть дощі та сильний вітер
Погода 23 червня / фото: meteoprog

Погода в Україні 24 червня

У вівторок, 24 червня, вночі місцями у західній частині, вдень також у північних та центральних регіонах країни пройдуть короткочасні дощі з грозами, вдень в окремих пунктах можливі град та шквали, 17 – 22 м/с. У південних та південно-східних областях переважно без опадів.

Вітер південно-західний із переходом на західний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах +13...+18 °С, на північному сході +8...+13 °С; в денні години +20…+26 °С, у південних, центральних областях та на Закарпатті +27…+33 °С.

Температура впаде до +7 градусів: коли в Україну прийдуть дощі та сильний вітер
Погода 24 червня / фото: meteoprog

Погода в Україні 25 червня

У середу, 25 червня, вночі у східній частині України, вдень у північно-західних областях очікуються грозові дощі, на решті території країни без опадів.

Вітер на півдні змінних напрямів, у решті областей західний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі +11…+17 °С, на півдні місцями до +20 °С; вдень +22…+27 °С, у південних регіонах +28…+33 °С.

Температура впаде до +7 градусів: коли в Україну прийдуть дощі та сильний вітер
Погода 25 червня / фото: meteoprog

Погода в Україні 26 червня

У четвер, 26 червня, на більшій частині території України очікується сонячна погода без опадів. Лише вночі у північно-східних областях, вдень місцями на крайньому заході пройдуть короткочасні грозові дощі.

Вітер очікується змінних напрямків, 3 – 8 м/с, у західній частині вдень при грозах можливі локальні шквали, 15 – 20 м/с. Температура повітря вночі становитиме +13…+19 °С, вдень +23…+29 °С, на півдні та на Закарпатті повітря прогріється до +31…+36 °С.

Погода в Україні 27 червня

У п'ятницю, 27 червня, у західних, північних, центральних та Одеській областях очікується нестійкий характер погоди. Пройдуть грозові дощі, удень місцями сильні зливи, град та шквали, 17 – 22 м/с. На решті території України без істотних опадів.

Вітер вночі змінних напрямків, 3 – 8 м/с, вдень південно-західний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +14…+19 °С, вдень +22…+28 °С, у центральних та південних областях місцями +32…+37 °С.

Погода в Україні 28 червня

У суботу, 28 червня, вночі на півночі Лівобережжя, вдень у західних, північних та центральних областях пройдуть короткочасні дощі, місцями грози та шквали, 15 – 20 м/с.

Вітер переважно північно-західний, 7 – 12 м/с, вдень у більшості областей можливі пориви, 15 – 20 м/с. Температура повітря вночі становитиме +11…+17 °С, вдень +21…+27 °С, у Криму та Приазов'ї місцями до +30 °С.

Погода в Україні 29 червня

У неділю, 29 червня, у північно-східній частині країни пройдуть короткочасні дощі, часом з грозою. У решті областей без істотних опадів.

Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с, вранці та вдень пориви, 15 – 20 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +12…+18 °С, вдень +19…+24 °С, на півдні +24…+29 °С.

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, синоптики Укргідрометцентру говорили, що погода в Україні 22 червня буде місцями прохолодною та дощовою. Оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки в Україні, крім більшості північних, Рівненської, Житомирської та Харківської областей.

Синоптик Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха заявила, що в Україні триває період нестійкої погоди під впливом північно-західних атмосферних фронтів, які приносять короткочасні дощі, місцями — з грозами. Однак вже з початку наступного тижня погодна ситуація суттєво зміниться.

Водночас, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН України Віра Балабух розповіла, що погода в Україні найближчими місяцями буде посушливою, а загалом літо в 2025 році буде спекотним.

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Хто такий Ігор Кібальчич

Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

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