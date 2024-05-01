В Україні хочуть легалізувати ПВК: законопроєкт уже в Раді

Нардепам пропонується узаконити діяльність міжнародних військових компаній. У Верховній Раді зареєстрували відповідний законопроєкт.

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ПВК в Україні хочуть легалізувати - законопроєкт у Раді / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який узаконює діяльність міжнародних військових компаній. Пояснювальна записка документа за №11214 доступна на сайті парламенту.

Автори законопроєкту називають низку причин для легалізації військових компаній:

збільшення кількості колишніх військовослужбовців в Україні;

потреба в групах швидкого реагування з числа досвідчених учасників бойових дій;

потреба в додаткових надходженнях до бюджету;

збільшення кількості робочих місць в Україні;

соціальний фактор (відсутність роботи для чоловіків, поширення неліцензованої зброї, адаптація військових тощо).

Згідно із законопроєктом, такі ПВК зможуть надавати оборонні послуги - навчання, тактична підготовка, розвідка, конвоювання, забезпечення безпеки фізичних та юридичних осіб, охорона їхнього майна.

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Нардепи вважають, що ПВК зможуть надавати послуги і приватним особам (наприклад, індивідуальний захист, охорона об'єктів за кордоном), і міжнародним інвесторам. На думку парламентаріїв, оборонна компанія за межами України змогла б забезпечити безпеку і безперешкодну діяльність будь-якого підприємства, яке було б створено за рахунок іноземних інвестицій.

Крім того, у Раді вважають, що створення військових компаній зможе збільшити робочі місця в Україні. Йдеться про створення пунктів постійної дислокації або баз розміщення оборонних компаній на території України. Тобто, на думку авторів законопроєкту, це може створити додаткові робочі місця для українців.

ПВК Вагнера Група Вагнера - неофіційне збройне формування, яке пов'язують із російським олігархом і за сумісництвом "кухарем Путіна" Євгеном Пригожиним. У ЗМІ формування часто називають російською приватною військовою компанією ПВК Вагнера або ПВК Вагнер.

На думку експертів, Група Вагнера насправді є замаскованим підрозділом у структурі Міноборони РФ і підпорядковується російському уряду. У червні 2017 року ПВК Вагнера було занесено до санкційного списку США.

Що сталося із залишками російської ПВК "Вагнера"

27 вересня 2023 року тодішній начальник пресслужби східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш повідомив, що частина найманців ПВК "Вагнер" переукладає контракти з Міноборони РФ і повертається в Україну з Білорусі.

Тим часом Федеральна служба безпеки Росії перевіряє співробітників близької до глави держави Володимира Путіна Росгвардії на причетність до заколоту Євгена Пригожина і ПВК "Вагнер". Нібито Росгвардія допомогла "Вагнеру" заховати снаряди та обладнання на своїх складах відразу після бунту. У Кремлі планують консолідувати свій силовий блок саме навколо Росгвардії.

Тим часом у Росії створено нову приватну військову компанію під патронатом Міністерства оборони окупантів. Її очолить опальний генерал Сергій Суровікін. Відомство вже направляє своїх представників до Білорусі та країн Африки і планує рекрутувати якомога більше бойовиків ПВК "Вагнер".

Пізніше у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW) йшлося про те, що Аркадій Ротенберг і Геннадій Тимченко, давні поплічники диктатора Росії Володимира Путіна, тепер фінансують дві приватні військові компанії, які підкоряються Міністерству оборони РФ і охопили колишні операції ПВК "Вагнера" в Африці.

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