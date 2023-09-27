УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Вагнерівці" повернулись до Бахмута: у ЗСУ розповіли про загрози на фронті

Юлія Куришко
27 вересня 2023, 14:35 оновлено 27 вересня, 14:57
Це військовослужбовці ПВК "Вагнера", які були на території Білорусі. Зараз там розформовують їхні табори, зазначив Євлаш.
'Вагнерівці' повернулись до Бахмута: у ЗСУ розповіли про загрози на фронті
"Вагнерівці" знову воюють у Бахмуті / колаж: Главред, фото: СБУ, скріншот: deepstatemap.live

Начальник прес-служби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш повідомив, що частина найманців ПВК "Вагнер" переукладає контракти з Міноборони РФ і повертається в Україну з Білорусі.

"Ми підтверджуємо, що "вагнерівці" присутні на території Східного угруповання військ. Це військовослужбовці ПВК "Вагнера", які були на території Білорусі. Зараз там розформовують їхні табори. Їх там було близько 8 тисяч. Зараз частина з цих бойовиків поїхала до Африки, а хтось переукладає контракти з міністерством оборони РФ і повертається сюди, на Схід України для взяття участі в бойових діях - і як інструктори, і як військовослужбовці", - розповів Євлаш у коментарі для РБК-Україна.

Він зазначив, що йдеться про залишки цього формування - близько 500 осіб, яке російське командування планує залучити у збройному конфлікті зі сторони РФ.

відео дня

"Проте суттєвої загрози, такої, як раніше, вони нести не будуть, оскільки немає їхнього головного ватажка Пригожина. Ці люди справді є одними з найбільш підготовлених в російській армії, однак суттєвою загрозою, "геймченджером" вони не стануть", - підсумував Євлаш.

Ситуація на Бахмутському напрямку: що відомо

Нагадаємо, що окупанти провально наступали під Бахмутом та зазнали великих втрат. За останній тиждень російські війська провели локальні контратаки проти наступу українських сил як на Оріхівському, так і на Бахмутському напрямках.

ЗСУ просунулися на Донбасі та звільнили нові території під Бахмутом. 25 вересня російські війська продовжили безуспішні наземні атаки вздовж лінії Авдіївка-Донецьк. Генштаб України повідомив, що окупанти намагалися відбити втрачені позиції.

Ворог намагається втримати позиції в Бахмуті та змінив тактику бою. На Бахмутському напрямку залишилось 3 батальйони 72-ї бригади російських окупантів, але боєздатними їх назвати важко.

Більше військових новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні ЗСУ Бахмут ПВК Вагнер
Реклама

Головне за день

Україна в НАТО "в обмін" на території: у Києві розкрили позицію Альянсу

Україна в НАТО "в обмін" на території: у Києві розкрили позицію Альянсу

14:47 Політика
"Будуть гарні новини": у ЗСУ анонсували успіхи на Таврійського напрямку

"Будуть гарні новини": у ЗСУ анонсували успіхи на Таврійського напрямку

13:21 Україна
У ЗСУ є просування на фронті: Зеленський назвав напрямок

У ЗСУ є просування на фронті: Зеленський назвав напрямок

12:15 Україна
Всі головні новини

Останні новини

14:50

Можна навіть при дієті: який хліб вважається найкориснішим

14:47

Україна в НАТО "в обмін" на території: у Києві розкрили позицію Альянсу

14:35

"Вагнерівці" повернулись до Бахмута: у ЗСУ розповіли про загрози на фронті

14:29

Positiff назвав ім'я жінки, яка "зіпсувала" його стосунки з Потапом

14:13

І на 100 метрів не підлетять: експерти розповіли, чим відлякати голубів від балкона

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

14:12

"Серйозні люди сядуть за стіл переговорів": зірка Голлівуду Малкович попався на підтримці РФ

14:09

"Це буде доленосний час": названа дата вирішального і важливого бою в Україні - прогноз

14:01

Як зрозуміти погоду по коту: про що нас попереджають пухнасті

13:21

"Будуть гарні новини": у ЗСУ анонсували успіхи на Таврійського напрямку

Реклама
13:08

Нібито живий: командувача Чорноморським флотом показали на відео, знятому до удару по Севастополю

13:03

Як прибрати запах поту з одягу: 3 безвідмовні засоби, які коштують копійки

13:02

Це треба просто пережити: 3 знакам не пощастить на повний місяць у вересні 2023

12:49

Як позбутися мошки у вазоні: методи, які швидко знищать комах та врятують рослину

12:33

Як прибрати запах часнику з рук: 6 способів, які допомагають моментально

12:31

Після 15 років разом: шлюб соліста "Без обмежень" розпався

12:15

У ЗСУ є просування на фронті: Зеленський назвав напрямок

11:58

Навели ракети на Київ 21 вересня: СБУ затримала агентів російського ГРУ

11:46

Вдарять морози до -25 і налетять снігові бурі: якою буде зима 2024 в Україні

11:45

Моль і цвіль будуть не страшні: як зберігати горіхи, щоб не псувалися

11:35

"Чайна ложка в день": фармацевт розповів, чим знизити кров'яний тиск

Реклама
11:24

Гороскоп Таро на жовтень 2023: Овнам - безсоння, Тельцям - страх, Близнюкам - зміна планівВідео

11:23

Melovin влаштував епатажний перформанс в костюмі свині на музичній преміїВідео

11:14

Гороскоп на завтра 28 вересня 2023: Терезам - поліпшення, Рибам - довгоочікуваний спокій

11:13

Favbet Foundation передав підрозділу ССО позашляховик

10:58

Як очистити ручки біля плити від застарілого жиру за 2 хвилини

10:18

Як українці називають самця мухи - блогер плакала від сміхуВідео

10:13

Відправлений Києву список реформ аж ніяк не умова для військової допомоги - Білий дім

10:05

"Має бути соромно": генерал США різко відповів критикам контрнаступу ЗСУ

09:59

Україна готова до підвищення тарифів на газ і світло, як рекомендує США

09:52

Українців попередили про можливі блекаути: якими продуктами потрібно запастися

08:59

Забудьте про неї назавжди: як позбутися від харчової молі

08:59

"Збільшення втрат": Світан розкрив, коли Путін може мобілізувати 700 тисяч росіян

08:57

Сили оборони досягли північної околиці Новопрокопівки на Запоріжжі - ISW

08:15

Гостра закуска прямо з Грузії: елементарний рецепт класичної аджики на зиму

08:15

Іменини 28 вересня за новим календарем: кого потрібно привітати в цей день

07:59

"Вперше в світі": підстанції "Укренерго" комплексно укріпили від ракетних атак

07:45

Під Москвою спалахнула масштабна пожежа недалеко від військового аеродрому

07:15

Якщо тіло "дерев’яне" і "спина кілком": як розминатися при сидячій роботіВідео

07:14

Скоро Україна отримає першу партію F-16 від Нідерландів: названо терміни

07:00

Орда хоче воювати до 2025 року, а що Захід?Погляд

Реклама
06:55

Лише геній знайде відбиток лапи собаки за 20 секунд: надзвичайна оптична ілюзія

06:44

Україна відповідатиме: у Міноборони готуються до можливих ударів РФ по енергетиціВідео

05:34

Гороскоп на жовтень 2023 для Тельців: що принесе коридор затемнень з 14 по 28 жовтняВідео

04:00

Україна виробляє власну зброю для ударів по РФ: Світан розкрив подробиціВідео

02:30

Чи можна їсти сало на ніч і не поправлятися: дієтологи дали поради

01:30

"Росіяни побіжать": Світан розкрив сценарій зачистки півдня від окупантів РФВідео

26 вересня, вівторок
23:58

Оптична ілюзія, яку ніхто не може розгадати: треба знайти в'язня за 8 секунд

23:48

Колишній коханець Заворотнюк знімає в окупованому Криму пропагандистське кіно

23:27

Зеленський анонсував "гучні" новини з фронту

23:06

Світан розповів, які дії ЗСУ можуть підірвати владу ПутінаВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Гороскоп
Гороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтра
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиЗакускиСалати
Мода та краса
Мода 2023Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти