'Вагнерівці' повернулись до Бахмута: у ЗСУ розповіли про загрози на фронті

Начальник прес-служби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш повідомив, що частина найманців ПВК "Вагнер" переукладає контракти з Міноборони РФ і повертається в Україну з Білорусі.
"Ми підтверджуємо, що "вагнерівці" присутні на території Східного угруповання військ. Це військовослужбовці ПВК "Вагнера", які були на території Білорусі. Зараз там розформовують їхні табори. Їх там було близько 8 тисяч. Зараз частина з цих бойовиків поїхала до Африки, а хтось переукладає контракти з міністерством оборони РФ і повертається сюди, на Схід України для взяття участі в бойових діях - і як інструктори, і як військовослужбовці", - розповів Євлаш у коментарі для РБК-Україна.
Він зазначив, що йдеться про залишки цього формування - близько 500 осіб, яке російське командування планує залучити у збройному конфлікті зі сторони РФ.
"Проте суттєвої загрози, такої, як раніше, вони нести не будуть, оскільки немає їхнього головного ватажка Пригожина. Ці люди справді є одними з найбільш підготовлених в російській армії, однак суттєвою загрозою, "геймченджером" вони не стануть", - підсумував Євлаш.
Ситуація на Бахмутському напрямку: що відомо
Нагадаємо, що окупанти провально наступали під Бахмутом та зазнали великих втрат. За останній тиждень російські війська провели локальні контратаки проти наступу українських сил як на Оріхівському, так і на Бахмутському напрямках.
ЗСУ просунулися на Донбасі та звільнили нові території під Бахмутом. 25 вересня російські війська продовжили безуспішні наземні атаки вздовж лінії Авдіївка-Донецьк. Генштаб України повідомив, що окупанти намагалися відбити втрачені позиції.
Ворог намагається втримати позиції в Бахмуті та змінив тактику бою. На Бахмутському напрямку залишилось 3 батальйони 72-ї бригади російських окупантів, але боєздатними їх назвати важко.
Більше військових новин:
- Скільки грошей Путін витрачає на війну з Україною: у Зеленського шокували сумою
- "Є домовленості": Україна не битиме ракетами ATACMS по Росії
- "Будуть гарні новини": у ЗСУ анонсували успіхи на Таврійського напрямку