'Вагнерівці' повернулись до Бахмута: у ЗСУ розповіли про загрози на фронті

Це військовослужбовці ПВК "Вагнера", які були на території Білорусі. Зараз там розформовують їхні табори, зазначив Євлаш.

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"Вагнерівці" знову воюють у Бахмуті / колаж: Главред, фото: СБУ, скріншот: deepstatemap.live

Начальник прес-служби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш повідомив, що частина найманців ПВК "Вагнер" переукладає контракти з Міноборони РФ і повертається в Україну з Білорусі.

"Ми підтверджуємо, що "вагнерівці" присутні на території Східного угруповання військ. Це військовослужбовці ПВК "Вагнера", які були на території Білорусі. Зараз там розформовують їхні табори. Їх там було близько 8 тисяч. Зараз частина з цих бойовиків поїхала до Африки, а хтось переукладає контракти з міністерством оборони РФ і повертається сюди, на Схід України для взяття участі в бойових діях - і як інструктори, і як військовослужбовці", - розповів Євлаш у коментарі для РБК-Україна.

Він зазначив, що йдеться про залишки цього формування - близько 500 осіб, яке російське командування планує залучити у збройному конфлікті зі сторони РФ.

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"Проте суттєвої загрози, такої, як раніше, вони нести не будуть, оскільки немає їхнього головного ватажка Пригожина. Ці люди справді є одними з найбільш підготовлених в російській армії, однак суттєвою загрозою, "геймченджером" вони не стануть", - підсумував Євлаш.

Ситуація на Бахмутському напрямку: що відомо

Нагадаємо, що окупанти провально наступали під Бахмутом та зазнали великих втрат. За останній тиждень російські війська провели локальні контратаки проти наступу українських сил як на Оріхівському, так і на Бахмутському напрямках.

ЗСУ просунулися на Донбасі та звільнили нові території під Бахмутом. 25 вересня російські війська продовжили безуспішні наземні атаки вздовж лінії Авдіївка-Донецьк. Генштаб України повідомив, що окупанти намагалися відбити втрачені позиції.

Ворог намагається втримати позиції в Бахмуті та змінив тактику бою. На Бахмутському напрямку залишилось 3 батальйони 72-ї бригади російських окупантів, але боєздатними їх назвати важко.

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