ФСБ перевіряє "структуру Путіна" на причетність до заколоту Пригожина - ISW

У Кремлі мають намір консолідувати апарат внутрішньої безпеки Росії навколо Росгвардії, пишуть аналітики американського Інституту вивчення війни.

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Росгвардію Золотова, яка близька до Путіна, перевіряють на причетність до заколоту Пригожина - ISW / Вікіпедія

Федеральна служба безпеки (ФСБ) країни-агресора Росії перевіряє співробітників близької до глави держави Володимира Путіна Росгвардії на причетність до заколоту Євгена Пригожина і ПВК Вагнер. Нібито Росгвардія допомогла Вагнеру заховати снаряди та обладнання на своїх складах відразу після бунту. У Кремлі планують консолідувати свій силовий блок саме навколо Росгвардії. Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни.

У зведенні ISW йдеться про те, що співробітників Росгвардіі перевіряють на причетність до заколоту Пригожина, оскільки деякі особи дозволили вагнерівцям заховати снаряди та обладнання на своїх складах відразу після придушення бунту.

"Невстановлений генерал на ім'я Роман контролював зберігання до чотирьох великих контейнерів військової техніки "Вагнера" біля полігону Росгвардії в районі козачого стану", - наголошується в повідомленні.

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Також аналітики акцентували увагу на тому, що після бунту Пригожина Москва збирається зробити Росгвардію базовою структурою для всієї силової вертикалі. Структура вже отримала важку бойову техніку.

"Міністерство оборони Росії оголосило 27 червня про підготовку до передачі важкої військової техніки "Вагнера" невизначеним підрозділам російських військ того ж дня, коли глава Росгвардіі Віктор Золотов оголосив, що Росгвардія отримає важке озброєння і танки", - підкреслили в Інституті вивчення війни.

Росгвардія в Росії

Росгвардія - структура під патронатом Путіна, але не конкурент ФСБ і Міноборони РФ, вважає колишній заступник Голови Служби безпеки України Віктор Ягун. За його словами, Росгвардія отримує посилене фінансування через можливу близькість її керівника Віктора Золотова до Путіна.

Росгвардія повстане проти Путіна, він вже не сильний цар, вважає радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк. Як прогнозує чиновник, Росгвардія розгорне зброю проти Кремля.

Наприкінці липня Росгвардія провела великі навчання. Вона відпрацьовувала придушення бунтів під час загальної мобілізації серед громадян та їхніх сімей та захід до Білорусі.

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