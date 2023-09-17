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У Шойгу створили нову ПВК на чолі з Суровікіним: у ЗСУ розкрили їхні плани

Андрій Ганчук
17 вересня 2023, 08:35 оновлено 17 вересня, 08:39
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ПВК Міноборони окупантів агресора Росії буде конкурувати з угрупованням, яке раніше створив директор республіки Білорусь Олександр Лукашенко.
Суровікін, ПВК Вагнер
У нову ПВК з Суровікіним Міноборони РФ зібралася набрати "вагнерівців" - ЦНС / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube

У Росії створена нова приватна військова компанія під патронатом Міністерства оборони окупантів. Її очолить опальний генерал Сергій Суровікін. Відомство вже направляє своїх представників до Білорусі і країн Африки та планує рекрутувати якомога більше бойовиків ПВК Вагнер.

Як повідомляє Центр національного опору при Силах спеціальних операцій ЗСУ, в РФ створили нову приватну військову компанію, керівником якої стане генерал Сергій Суровікін, якого, за даними російських пропагандистів, звільнили з посади головнокомандувача Військово-космічними силами. Самого Суровікіна нещодавно помітили в Алжирі.

За даними Центру, Міноборони Росії, під патронатом якого діятиме ПВК, вже відправляє своїх представників до Білорусі та африканських країн – Алжиру, Малі та Судану.

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Також відомо, що відомство Шойгу спробує переконати якомога більше бойовиків ПВК Вагнер підписати контракти з Міноборони шляхом входження до нового угруповання.

"Таким чином, за підготовлений людський ресурс триває конкуренція між "Гардсервісом" білоруського диктатора Олександра Лукашенка і нової російської ПВК під керівництвом Міноборони РФ", - підкреслили в ЦНС.

Де зараз Суровікін

Російський генерал, командувач ВКС РФ Сергій Суровікін не з'являвся на публіці після невдалого заколоту Пригожина і ПВК Вагнер. Наприкінці червня британські журналісти Financial Times писали, що Суровікін затриманий за зв'язки з Пригожиним, а Путін почав чистку в лавах силовиків.

У серпні американське видання Politico повідомило, що Суровікін відсторонений від керівної посади окупантами Росії в Україні і перебуває під домашнім арештом. За даними журналістів, офіційного розслідування щодо Суровікіна не було.

Аналітики Інституту вивчення війни 10 вересня опублікували відомості, згідно з якими Суровікіна призначили головою координаційного комітету з питань протиповітряної оборони при Раді міністрів оборони Співдружності Незалежних Держав (СНД). Проте, офіційної інформації не було.

Російське видання Комерсант 15 вересня повідомило, що Суровікін приїхав до Алжиру разом з представниками Міноборони РФ. Були опубліковані й відповідні фото. Як передбачалося, Суровікіна можуть призначити на посаду на східному напрямку.

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Міноборони РФ ПВК Вагнер війна Росії та України Сергій Суровікін
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