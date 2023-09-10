Пригожин може ховатися на острові у Венесуелі: західні ЗМІ розкрили деталі

Євген Пригожин зачаївся і чекає на смерть диктатора Володимира Путіна, щоб повернутися в Росію.

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Володимир Путін міг піти на угоду з Євгеном Пригожиним / скрін

Ватажок ПВК Вагнера Євген Пригожин живий і ховається на одному з островів Венесуели. Таке припущення висловив російський політолог Валерій Соловей.

Він уточнив, що Пригожин нібито знаходиться на райському острові Маргарита, найбільшому острові Венесуели, який розташований в південній частині Карибського моря. Про це йдеться в матеріалі Daily Mail.

За словами російського політолога, нібито Пригожин зачаївся і чекає на смерть диктатора Володимира Путіна, щоб повернутися в Росію.

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Не виключено, що Пригожина попередили про підготовлювану катастрофу літака і допомогли не потрапити на борт, вказавши маршрути відступу, наголошується в статті.

"Євгена Пригожина попередили про те, що його хочуть вбити і те, що його літак буде знищений", — заявив Соловей.

Він каже, що Пригожин уклав угоду з Путіним і Миколою Патрушевим, секретарем Ради Безпеки Російської Федерації.

"Вони розробили той "фокус", який ми спостерігали. Коли ключові командири Вагнера загинули [в авіакатастрофі], Євген Пригожин залишився живий і здоровий", — заявив Соловей.

Він упевнений, що Пригожину було наказано зачаїтися, але йому, можливо, буде дозволено повернутися після смерті Путіна, щоб очолити загін з 5000 найманців Вагнера, які залишаться озброєними і готовими до використання в разі насувається битви між конкуруючими кланами за абсолютну владу в РФ.

"Вони домовилися про співпрацю в критичній ситуації", — сказав він, зазначивши, що ці п'ять тисяч вагнерівців передбачається використовувати в якості загону смерті, щоб позбутися тих, хто спробує протистояти новій правлячій коаліції пов'язаної з Патрушевим.

Політолог упевнений, що Путін хворий і може не пережити осінь 2023 року. А на публіці все частіше з'являються два двійника російського президента.

Раніше Олександр Сотник розкрив, чи зможе Путін ліквідувати тих, хто стояв за Пригожиним. Путін не може зробити цього тому, що їм грають, як фігурою. Сама система їм грає, вважає Сотник.

Журналіст назвав нових кандидатів на усунення в РФ. Після ліквідації Євгена Пригожина в РФ не виключено усунення і інших великих фігур, заявив журналіст і публіцист Олександр Сотник.

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