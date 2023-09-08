Сотник розкрив, чи зможе Путін ліквідувати тих, хто стояв за Пригожиним

На сайті Главред відбувся чат із журналістом, письменником і публіцистом, головним редактором каналу Sotnik-TV Олександром Сотником. Спілкуючись із читачами, він розповів, чому Путіну було вигідно усунути власника ПВК Вагнер Євгена Пригожина та чи зможе все-таки він замахнутися на тих, хто стояв за Пригожиним.
"Путін хотів би замахнутися, навіть не просто замахнутися, а ліквідувати їх. Тому що він завжди повинен відповідати на виклики, причому відповідати зухвало і не давати наступним приводу навіть помислити про щось подібне", - зазначив експерт.
Сотник вважає, якщо Путін цього ще не зробив, значить, у нього не було таких можливостей досі.
"По-друге, як я вже сказав, ці люди уособлюють собою систему. Це ті самі критичні системні гвинтики, на яких тримається вся ця конструкція. Якщо їх розкрутити і прибрати, конструкція може просто обрушитися", - додав публіцист.
За словами експерта, Путін не може зробити цього тому, що ним грають, як фігурою. Сама система ним грає.
Дивіться відео чату на Главреді з Олександром Сотником:
Хто такий Олександр Сотник
Олександр Сотник (творче ім'я – Саша Сотник) – письменник, публіцист, автор-виконавець пісень, диктор радіо і телебачення, блогер. Творець і автор каналу Sotnik-TV. Виступає з жорсткою критикою російської влади. 11 березня 2010 підписався під зверненням "Путін повинен піти". Під час російсько-української війни неодноразово виступав з осудом російської збройної агресії проти України, пише Вікіпедія.
Нагадаємо, що Сотник розповів, що насправді відбувається в РФ. Путін не знає про реальну ситуацію на фронті, оскільки йому бояться про це доповідати. Саме з цієї причини президент країни-агресора РФ озвучував досить дивні тези.
Журналіст назвав нових кандидатів на усунення у РФ. Після ліквідації Євгена Пригожина в РФ не виключено усунення і інших великих фігур, заявив журналіст і публіцист Олександр Сотник.
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