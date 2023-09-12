"Політична тварина нагуляла вагу": Сотник пояснив, чому в РФ прибрали Пригожина

Ліквідація ватажка "вагнерівців" Євгена Пригожина була питанням часу. У нього залишалося від декількох тижнів до року.

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Смерть Євгена Пригожина була питанням часу, вважає Олександр Сотник / Колаж: Главред, фото: скріншот

Ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин не був самостійною фігурою. За ним стояли люди, які хотіли перезавантаження системи в РФ і продовжують цього прагнути. При цьому ліквідація ватажка "вагнерівців" була питанням часу. Про це сказав під час чату з читачами Главреда журналіст і публіцист Олександр Сотник.

"Пригожин не був самостійною фігурою. За ним стояла частина братви, причому це були люди, які дуже хотіли перезавантажити систему і продовжують цього хотіти. Зокрема, за ним стояли Ковальчуки і Корольов Сергій Борисович, той самий, що і за Навальним стоїть. А Пригожин був просто фронтменом в їхному меседжі, адресованому Путіну, про те, що, якщо так справа піде далі, то наступний заколот може виявитися успішним. І Пригожин розумів, яку гру він веде", - пояснив Сотник.

За його словами, це угруповання виставило Пригожина "як кувалду, яка постукала в кришталевий бункер вождя". З іншого боку, вони розуміли, що "політична тварина – Пригожин – нагуляла недозволену вагу на цій печерній скотобазі".

Зокрема, він став пізнаваний та популярний, його стали цитувати. Крім того, з'явилися відеоролики, які натякали на те, що Пригожин може претендувати на посаду президента країни-агресора РФ.

"Пригожин підписав собі вирок. І усунення Пригожина було справою кількох місяців", - вважає журналіст.

Сотник додав, що коли Пригожин відступив від Москви, то підписав собі смертний вирок.

"Зрозуміло, що йому сказали це зробити; причому, за деякими неперевіреними даними, дочка Пригожина була взята в заручниці Кадировим, а його дружина, як говорили офіційно кілька днів тому, знаходиться у відпустці в Індії – що ж за відпустка така, коли навколо чоловіка закручувалися такі вихори. Коли його відіграли за допомогою Лукашенка, стало зрозуміло, що усунення Пригожина – справа декількох тижнів, максимум року", - сказав Сотник.

Дивіться відео чату на Главреді з Олександром Сотником:

Хто такий Олександр Сотник Олександр Сотник (творче ім'я – Саша Сотник) – письменник, публіцист, автор-виконавець пісень, диктор радіо і телебачення, блогер. Творець і автор каналу Sotnik-TV. Виступає з жорсткою критикою російської влади. 11 березня 2010 підписався під зверненням "Путін повинен піти". Під час російсько-української війни неодноразово виступав з осудом російської збройної агресії проти України, пише Вікіпедія.

Смерть Пригожина в Росії

23 серпня в Росії впав літак з Пригожиним - керівником бойовиків ПВК Вагнер. Всі, хто знаходився на борту, загинули. У РФ сказали, що в літаку перебував сам Пригожин і його соратники, серед яких – Дмитро Уткін.

У Кремлі зробили заяву про загибель Пригожина. Так, прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Кремль непричетний до аварії літака з Пригожиним та його соратниками.

У Росії засекретили час і місце поховання ватажка "вагнерівців" Євгена Пригожина. У пресслужбі Пригожина повідомили, що поховали його на Порохівському кладовищі поруч з могилою батька.

Експерт назвав причину зволікання, чому Путін чекав 2 місяці, щоб убити Пригожина. Диктатор РФ готувався до вбивства ватажка ПВК "Вагнера". Він не міг собі дозволити вбити його в червні, адже це спричинило б для Кремля серйозні проблеми.

Видання Financial Time з посиланням на власні джерела через західних політиків зазначило, що літак Пригожина збила російська ППО.

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