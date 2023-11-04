Замість "Вагнера" прийшли дві нових ПВК за гроші поплічників Путіна - ISW

Після бунту ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина і його вбивства диктатор Володимир Путін зробив ставку на ПВК "Редут", кажуть в ISW.

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Путінські поплічники фінансують ПВК "Конвой" і "Редут" відповідно / колаж Главред, фото соцмережі і скріншот з відео

Аркадій Ротенберг і Геннадій Тимченко, давні поплічники диктатора Росії Володимира Путіна, тепер фінансують дві приватні військові компанії, які підпорядковуються Міністерству оборони РФ і охопили колишні операції ПВК "Вагнера" в Африці. Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Аркадій Ротенберг і Геннадій Тимченко, два російських мільярдера, десятиліттями знають Путіна і входять в його найближче оточення, фінансують "Конвой" і "Редут" відповідно.

"Ймовірно, це рішення є спробою перешкодити одній ПВК знову отримати владу і вплив, щоб потенційно загрожувати Путіну і російському центральному керівництву", — кажуть аналітики.

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На їхню думку, диктатор Путін регулярно призначає людей на посади так, що жодна фігура не накопичує занадто багато політичного впливу.

Також відомо, що Костянтин Пікалов очолює ПВК "Конвой", а Костянтин Мірзаянц — ПВК "Редут".

Крім того, як каже керівник комітету Держдуми країни-агресора РФ з оборони Андрій Картополов ‒ ПВК "Вагнер" повністю розформована, але деякі найманці компанії продовжують діяти в Африці (під керівництвом Міноборони Росії).

Що сталося із залишками ПВК "Вагнера"

27 вересня начальник пресслужби східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш повідомив, що частина найманців ПВК "Вагнер" переукладає контракти з Міноборони РФ і повертається в Україну з Білорусі.

Тим часом Федеральна служба безпеки Росії перевіряє співробітників близької до глави держави Володимира Путіна Росгвардії на причетність до заколоту Євгена Пригожина та ПВК "Вагнер". Нібито Росгвардія допомогла "Вагнеру" заховати снаряди та обладнання на своїх складах відразу після бунту. У Кремлі планують консолідувати свій силовий блок саме навколо Росгвардії.

Тим часом в Росії створена нова приватна військова компанія під патронатом Міністерства оборони окупант. Її очолить опальний генерал Сергій Суровікін. Відомство вже направляє своїх представників В Білорусь і країни Африки і планує рекрутувати якомога більше бойовиків ПВК "Вагнер".

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