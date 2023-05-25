В Україні каратимуть чоловіків, які незаконно виїхали за кордон під час війни

Глава МВС додав, що на сьогоднішній день вивчається міжнародний досвід в цьому питанні.

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Чоловік, виїзд за кордон / колаж УНІАН і https://ua.depositphotos.com/

В Україні будуть запроваджувати покарання для чоловіків, незаконно виїхавших за кордон під час війни. Карати порушників будуть після їх повернення в країну.

Як розповів глава МВС України Ігор Клименко, на сьогоднішній день в Україні не існує ніяких покарань для тих, хто незаконно перетнув кордон і потім повернувся в країну.

"На сьогоднішній день таких правил і обмежень не встановлено, але я думаю, що після закінчення війни держава зробить все для того, щоб кожному громадянину нагадати, що він робив під час війни. Маю на увазі тих, хто нелегально перейшов кордон", – сказав Клименко в інтерв'ю РБК-Україна.

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На його думку, це буде спільна ініціатива уряду і парламенту: "Я думаю, це буде закон".

Глава МВС додав, що на сьогоднішній день вивчається міжнародний досвід в цьому питанні.

"Яким чином поводитися з нашими громадянами, які порушили закон вже один раз. Вони повинні відповісти за порушення закону. Я думаю, кожен громадянин цього хоче і зрозуміє держава, якщо будуть які-небудь обмеження щодо подальшого пересування цих громадян як мінімум за кордон", — розповів Клименко.

Мобілізація в Україні

Директор країни-агресора Росії Володимир Путін 24 лютого оголосив про початок, мовляв, "спецоперації" проти України і розв'язав повномасштабну війну. Війська РФ напали на українську державу зі своєї території, захопленого Криму, Білорусі та окупованого Донбасу.

В Україні 25 лютого 2022 року оголосили загальну військову мобілізацію. Президент Володимир Зеленський підписав відповідний указ, який пізніше затвердила Верховна Рада. До лав ЗСУ призивають чоловіків віком від 18 до 60 років.

7 лютого 2023 року Верховна Рада підтримала укази президента Володимира Зеленського про продовження дії режиму воєнного стану та загальної військової мобілізації в Україні на 90 днв. Закони оголошуються через засоби масової інформації і вступають в силу з дня їх опублікування.

У травні 2023 Рада також продовжила дії режиму воєнного стану.

Дивіться відео про те, скільки українців хотіли втекти з України під час повномасштабної війни:

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