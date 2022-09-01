Сидіть вдома: виїзд чоловіків за кордон під заставу неочікувано вирішили відтермінувати

Кордон, виїзд за кордон / Держприкордонслужба України

В Україні вирішили відкласти виїзд військовозобов'язаним українцям за межі країни за заставу в 200 тисяч гривень - це правило не запрацювало , як планувалося з 1 вересня, повідомляє нардеп Данило Гетманцев в Facebook.

З 1 вересня в Україні планувалося дозволити військовозобов'язаним українцям виїжджати з України на 7 днів, попередньо сплативши заставу розміром в 200 тисяч гривень.

Скористатися такою послугою мали б ФОПи та юридичні особи приватної форми власності.

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Однак, за словами нардепа Гетманцева, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль відклав підписання постанови.

Раніше Главред писав, що вже з 1 вересня чоловіки зможуть їхати за кордон у відрядження - але на термін не довший, ніж сім днів. Про це розповів нардеп від Слуги народу і член комітету Ради з питань цифрової трансформації Сергій Штепа в ефірі єдиного телемарафону.

За його словами, для того, щоб скористатися цією послугою, чоловіки повинні будуть сплатити заставу в розмірі 200 тисяч гривень.

"Ця функція буде працювати в тестовому режимі. Як зазначив Кабінет Міністрів, ми хочемо відпрацювати послугу і побачити чи дійсно ця функція буде мати попит", – зазначив він.

Нагадаємо, раніше Кабмін розширив перелік категорій українців, яким можна буде перетинати кордон під час воєнного стану – тепер такого право отримали моряки. Але-виключно після узгодження з територіальним центром комплектування. Відповідне рішення чиновники прийняли 27 серпня.

В Україні продовжили дію воєнного стану і терміни мобілізації майже до кінця осені - 21 листопада. Відповідне рішення ухвалила Верховна Рада України. Документи вніс до парламенту президент України Володимир Зеленський. "За" проголосували 328 народних депутатів.

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