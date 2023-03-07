В Україні хочуть дозволити виїзд чоловікам за кордон, але є нюанс

Серед тих, кому українські парламентарі хочуть дати можливість виїжджати за кордон - студенти, спортсмени та інші громадяни, які не підлягають мобілізації.

Прикордонники / колаж УНІАН і ua.depositphotos.com

Депутати українського парламенту запропонували відкрити кордони для українців-чоловіків, але тільки лише тоді, коли вони відповідають строго певним умовам. У Раді вже зареєстровані і направлені на розгляд профільного комітету два відповідні законопроєкти − №9075 і №9074.

Серед тих, кому парламентарі хочуть дати можливість виїжджати за кордон - студенти, спортсмени та інші громадяни, які не підлягають мобілізації. Але всі вони повинні заздалегідь узгодити свій візит за кордон з ТЦК (колишніми "військкоматами").

Як випливає з документів, вищезгадані чоловіки повинні взяти на себе відповідальність повернутися в країну чітко в термін, на який вони не підлягають мобілізації (або протягом 30 днів після виїзду за кордон).

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Але якщо терміни повернення додому прострочені і без поважних причин (стихійне лихо, аварія або хвороба — Главред), громадянина покарають. Або ж, як пропонують нардепи, такі люди повинні сплатити обов'язковий внесок на рахунок ВСУ, рівний прожитковому мінімуму за кожен прострочений день.

Мобілізація в Україні

Директор країни-агресора Росії Володимир Путін 24 лютого оголосив про початок, мовляв, "спецоперації" проти України і розв'язав повномасштабну війну. Війська РФ напали на українську державу зі своєї території, захопленого Криму, Білорусі та окупованого Донбасу.

В Україні 25 лютого 2022 року оголосили загальну військову мобілізацію. Президент Володимир Зеленський підписав відповідний указ, який пізніше затвердила Верховна Рада. До лав ЗСУ призивають чоловіків віком від 18 до 60 років.

7 лютого 2023 року Верховна Рада підтримала укази президента Володимира Зеленського про продовження дії режиму воєнного стану та загальної військової мобілізації в Україні на 90 дній. Закони оголошуються через засоби масової інформації і вступають в силу з дня їх опублікування.

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