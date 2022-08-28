Виїзд чоловіків за кордон через роботу: нардеп розповів, як працюватиме єВідрядження

Умови виїзду чоловіків за кордон через роботу-нардеп від Слуги народу Сергій Штепа розповів як оформити виїзд та сплатити заставу через єВідрядження.
Вже з 1 вересня чоловіки зможуть їхати за кордон у відрядження - але на термін не довший, ніж сім днів. Про це розповів нардеп від Слуги народу і член комітету Ради з питань цифрової трансформації Сергій Штепа в ефірі єдиного телемарафону.
За його словами, для того, щоб скористатися цією послугою, чоловіки повинні будуть сплатити заставу в розмірі 200 тисяч гривень.
"Ця функція буде працювати в тестовому режимі. Як зазначив Кабінет Міністрів, ми хочемо відпрацювати послугу і побачити чи дійсно ця функція буде мати попит", – зазначив він.
Якщо людина виїде за кордон і не повернеться, то заставні гроші будуть відправлені до держбюджету. Таким чином, каже Штепа, держава страхується від масового виїзду за кордон.
"Термін цієї поїздки становить 7 днів - можливо, його ще переглянуть. Але в цілому, я думаю, цього достатньо, щоб вирішити робочі питання", – пояснив він.
Також за словами нардепа, чоловікові, який захоче оформити відрядження, знадобляться службові документи ‒ від роботодавця, який буде нести повну відповідальність за виїзд.
Нагадаємо, раніше Кабмін розширив перелік категорій українців, яким можна буде перетинати кордон під час воєнного стану – тепер такого право отримали моряки. Але - виключно після узгодження з територіальним центром комплектування. Відповідне рішення чиновники прийняли 27 серпня.
Раніше в Україні продовжили дію воєнного стану і терміни мобілізації майже до кінця осені - 21 листопада. Відповідне рішення ухвалила Верховна Рада України. Документи вніс до парламенту президент України Володимир Зеленський. "За" проголосували 328 народних депутатів.
Варто відзначити, що протягом цього часу військовозобов'язаним чоловікам і чоловікам призовного віку не можна залишати територію країни.
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