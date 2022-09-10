Повинні бути готові воювати: Резніков жорстко висловився про дозвіл на виїзд чоловікам за кордон

Олексій Резніков / Колаж фото УНІАН

Чоловіки в Україні в переважній більшості повинні бути готові не тільки бути покликаними в ЗСУ, але і воювати з російськими окупантами. Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав міністр оборони Олексій Резніков, коментуючи можливість виїзду чоловіків за кордон.

"Це війна. І як би нам не хотілося, ми понесемо втрати, а ці втрати можуть бути безповоротні або санітарні, а іноді такі, що людина залишилася живою, але не може повернутися назад в лад. Це означає, що Генштаб і весь сектор безпеки і оборони повинні мати можливість залучати резерви, поповнювати ряди з мобілізаційного резерву", - пояснив чиновник.

Резніков в черговий раз нагадав, що в умовах дії воєнного стану в Україні чоловіки у віці від 18 до 60 років не можуть законно виїхати з країни.

Видео дня

Дозволяється виїзд тільки за таких підстав, як непридатність до військової служби, наявність трьох неповнолітніх дітей, прийомних дітей, догляд за особами з інвалідністю і т. д.

Нагадаємо, раніше Кабмін розширив перелік категорій українців, яким можна буде перетинати кордон під час воєнного стану – тепер такого право отримали моряки. Але - виключно після узгодження з територіальним центром комплектування. Відповідне рішення чиновники прийняли 27 серпня.

Раніше в Україні продовжили дію воєнного стану і терміни мобілізації майже до кінця осені - 21 листопада. Відповідне рішення ухвалила Верховна Рада України. Документи вніс до парламенту президент України Володимир Зеленський. "За" проголосували 328 народних депутатів.

Варто відзначити, що протягом цього часу військовозобов'язаним чоловікам і чоловікам призовного віку не можна залишати територію країни.

Інші новини: