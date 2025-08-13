Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Обмін територіями: що Путін може віддати Україні та що вимагатиме натомість

Анна Ярославська
13 серпня 2025, 03:30
31
У Кремля є "червоні лінії". І Білий дім, імовірно, враховує їх.
Максим Розумний, Путін, ЗСУ
Максим Розумний сказав, які області РФ може погодитися звільнити / Колаж: Главред, фото: 38 окрема бригада морської піхоти, УНІАН, скріншот

Головне:

  • Путін не погодиться виводити війська з чотирьох областей, закріплених у Конституції РФ
  • Можливий сценарій - відведення військ на Харківщині та Сумщині

Політичний експерт, професор кафедри міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка Максим Розумний спрогнозував, на які територіальні поступки може піти російський диктатор Володимир Путін за результатами перемовин із главою Білого дому Дональдом Трампом.

Експерт вважає, що господар Кремля точно не погодиться виходити із Запорізької та Херсонської областей, а тим більше з Луганської та Донецької. На його думку, Путін уже проголосив ці регіони частиною Росії, закріпивши це в Конституції, і це його "червона лінія", яку, схоже, США врахували.

відео дня

"А ось що стосується Харківської та Сумської областей, за певних умов Путін може погодитися на відведення військ, подаючи це як "жест доброї волі", - вважає Розумний.

Водночас Путін, імовірно, вимагатиме, щоб українські війська залишили прикордонні позиції в Курській області та зняли загрозу з Бєлгородської, хоча офіційна російська версія вже стверджує, що українців там немає.

"Найімовірніше, у разі територіальних домовленостей йтиметься саме про прикордонні райони, які Путін і так хоче перетворити на так звану санітарну зону", - пояснив Розумний інтерв'ю Главреду.

Обмін територіями між Україною та РФ - що відомо

Як писав Главред, міністр оборони США Піт Хегсет заявив, що на етапі переговорів між Путіним і Трампом може бути і, ймовірно, буде обмін територіями.

"Будуть поступки, якими ніхто не буде задоволений, але якщо хтось і зможе це зробити, то це Трамп", - констатував глава Пентагону.

За даними Bloomberg, Путін вимагатиме виведення ЗСУ з двох областей, а не з чотирьох як раніше. Натомість Путін готовий припинити наступ у Херсонській і Запорізькій областях, зупинившись на поточній лінії фронту.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що територіальні поступки нашої держави в обмін на припинення вогню виключені.

Один із найближчих соратників Путіна, заступник керівника його адміністрації Дмитро Козак, за даними The New York Times, непублічно виступає проти продовження війни з Україною і нібито передав президенту РФ пропозицію щодо припинення бойових дій і початку мирних переговорів.

Інші новини:

Про персону: Максим Розумний

Максим Розумний – український політолог, філософ, журналіст, поет. Доктор політичних наук. З 2024 року – професор кафедри міжнародних відносин Київського столичного університету імені Бориса Грінченка. Народився 27 червня 1969 року в місті Київ. Закінчив Київський державний університет імені Тараса Шевченка, факультет журналістики (1992). Завідувач відділу стратегічних комунікацій Національного інституту стратегічних досліджень (2005-2008); радник віце-прем'єр-міністра України (2008); завідувач відділу гуманітарної політики та безпеки Національного інституту проблем міжнародної безпеки (з 2009), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Аляска Дональд Трамп Володимир Путін Максим Розумний мирні переговори Переговори на Алясці
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Ситуація на фронті: у Генштабі розповіли деталі оборони на Покровському напрямку

Ситуація на фронті: у Генштабі розповіли деталі оборони на Покровському напрямку

02:16Фронт
Кремль знайшов слабке місце Трампа: у FT пояснили, як це може зіграти на руку Путіну

Кремль знайшов слабке місце Трампа: у FT пояснили, як це може зіграти на руку Путіну

01:10Війна
Чи можливий новий наступ з Білорусі: розвідка України оцінила ризики

Чи можливий новий наступ з Білорусі: розвідка України оцінила ризики

23:06Війна
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 12 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 12 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Софія Ротару публічно відкинула відому українську співачку - деталі

Софія Ротару публічно відкинула відому українську співачку - деталі

Китайський гороскоп на завтра 13 серпня: Тиграм - занепокоєння, Мавпам - обман

Китайський гороскоп на завтра 13 серпня: Тиграм - занепокоєння, Мавпам - обман

Щонайменше 12 добровольців загинули в тренувальному таборі в Кропивницькому - NYT

Щонайменше 12 добровольців загинули в тренувальному таборі в Кропивницькому - NYT

Ворог обійшов позиції і зайшов у тил ЗСУ: Генштаб про деталі прориву РФ на сході

Ворог обійшов позиції і зайшов у тил ЗСУ: Генштаб про деталі прориву РФ на сході

Останні новини

04:32

"Росія програє": економіст озвучив наслідки відмови Індії від купівлі нафти

04:00

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 5 секунд знайти цифру 8

03:30

Обмін територіями: що Путін може віддати Україні та що вимагатиме натомість

02:32

Рекордне повне затемнення: коли й де спостерігати "Кривавий Місяць"Відео

02:22

"Три грації": дружина Євгена Кошового показала, який зараз вигляд мають доньки шоумена

Кризу в Росії прискорять санкційний зашморг Заходу та удари по НПЗ - ШапранКризу в Росії прискорять санкційний зашморг Заходу та удари по НПЗ - Шапран
02:16

Ситуація на фронті: у Генштабі розповіли деталі оборони на Покровському напрямку

02:10

Трьом знакам зодіаку феєрично пощастить до кінця тижня: хто отримає бажане

01:30

Джонні Депп повернеться до "Піратів Карибського моря", але за однієї умови

01:10

Кремль знайшов слабке місце Трампа: у FT пояснили, як це може зіграти на руку Путіну

Реклама
01:04

Вражаюче "до і після": Камінська показала, який вигляд мала 20 років тому

00:17

Секрет козацької зачіски: за що запорожці отримували право носити оселедець

12 серпня, вівторок
23:52

У Росії у віці 49 років померла популярна актриса і співачка

23:29

"На вулиці мене не зупиняли": Антон Wellboy висловився про мобілізацію

23:25

Дружина Забарного в приватному літаку та сумкою за 300 тисяч анонсувала "нове життя"

23:13

Де два коти: тільки найуважніші знайдуть їх за 12 секунд

23:06

Шалений успіх та багатство: які зміни чекають у 2025 році за датою народженняВідео

23:06

Чи можливий новий наступ з Білорусі: розвідка України оцінила ризики

22:55

"Це був мегауспіх": голова СБУ розкрив деталі унікальної спецоперації на Курщині

22:43

"Радник Путіна" назвав головні "хотілки" Кремля на зустрічі з Трампом

22:08

Чи можна прати подушки в пральній машині: експерти розкрили секрети догляду

Реклама
22:02

Трамп їде на Аляску: у Білому домі розповіли деталі зустрічі і чому без Зеленського

21:27

"З цього все починається": за скільки зрадниця Повалій продалася Януковичу

21:04

Мир "в обмін" на території: Зеленський поставив жорстку умову

20:56

Розплата прийшла: у сім'ї путіністів Пригожина і Валерії страшне горе

20:53

Ситуація на Донеччині: у FT проаналізували подальші сценарії розвитку подій

20:28

"Розпочнеться третя війна": Зеленський зробив гучну заяву щодо Донбасу

20:25

"Навіть на референдумі": спікер ВР сказав, чи може Україна відмовитися від територій

20:10

"Будь-якими шляхами": спливла жорстка правда про втікача Винника

20:06

Збільшення стипендій та зимовий вступ: Зеленський анонсував зміни для студентів

19:52

Зеленський зробив заяву про ситуацію на Добропільському та Покровському напрямках

19:51

"Усик тримає мої пояси в оренді": несподіваний виклик для українського боксера

19:38

"Захід серйозно взявся за Путіна": Кремлю загрожує нафтовий удар

19:31

Філіп Кіркоров терміново покинув РФ - де він тепер

19:25

Кілька днів Україна буде під впливом антициклону: якою буде погода

19:10

Мюнхенська пастка на АлясціПогляд

19:08

"Якась бабуся вигадала": навіщо в'яжуть на руки хустини під час похоронуВідео

19:00

Двісті грам і вони спілі: городниця поділилася дідовським методом без хіміїВідео

18:55

Як харчувалася принцеса Діана, щоб залишатися стрункою: не їла цей продукт

18:39

Гороскоп Таро на завтра 13 серпня: Близнюки - щастя, Рак - знак

18:32

Вдруге за тиждень: СБУ вдарила по терміналі зберігання "Шахедів" у Татарстані

Реклама
18:09

Що потрібно з іконою вдома 13 серпня: прикмети, яких варто дотримуватися

18:04

Плями від поту та дезодоранту зникнуть на очах: знадобиться копійчаний продукт

18:03

Ворог обійшов позиції і зайшов у тил ЗСУ: Генштаб про деталі прориву РФ на сході

17:43

Де ховається чорненька з НеАнгелів із секретною дитиною - стиліст розкрив таємницю

17:31

Зеленський поговорив з Ердоганом: у Туреччині оголосили про мирну ініціативу

17:21

Чим заміняли всім відомий йогурт у СРСР та як він називавсяВідео

17:12

Де заховався папуга: тільки люди із суперздібностями його побачать

16:55

Від простої добавки щури біжать не оглядаючись: як легко позбутися гризунівВідео

16:53

Території "в обмін" на завершення війни: Україна оголосила свою позицію

16:52

Рішень щодо України не буде: Зеленський здивував заявою про саміт на Алясці

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаМаксим ГалкінФіліп КіркоровНастя КаменськихОлена ЗеленськаВіталій КозловськийАні ЛоракПотапКейт МіддлтонСофія РотаруАлла Пугачова
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти