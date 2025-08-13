Обмін територіями: що Путін може віддати Україні та що вимагатиме натомість

У Кремля є "червоні лінії". І Білий дім, імовірно, враховує їх.

Максим Розумний сказав, які області РФ може погодитися звільнити

Головне:

Путін не погодиться виводити війська з чотирьох областей, закріплених у Конституції РФ

Можливий сценарій - відведення військ на Харківщині та Сумщині

Політичний експерт, професор кафедри міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка Максим Розумний спрогнозував, на які територіальні поступки може піти російський диктатор Володимир Путін за результатами перемовин із главою Білого дому Дональдом Трампом.

Експерт вважає, що господар Кремля точно не погодиться виходити із Запорізької та Херсонської областей, а тим більше з Луганської та Донецької. На його думку, Путін уже проголосив ці регіони частиною Росії, закріпивши це в Конституції, і це його "червона лінія", яку, схоже, США врахували.

"А ось що стосується Харківської та Сумської областей, за певних умов Путін може погодитися на відведення військ, подаючи це як "жест доброї волі", - вважає Розумний.

Водночас Путін, імовірно, вимагатиме, щоб українські війська залишили прикордонні позиції в Курській області та зняли загрозу з Бєлгородської, хоча офіційна російська версія вже стверджує, що українців там немає.

"Найімовірніше, у разі територіальних домовленостей йтиметься саме про прикордонні райони, які Путін і так хоче перетворити на так звану санітарну зону", - пояснив Розумний інтерв'ю Главреду.

Обмін територіями між Україною та РФ - що відомо

Як писав Главред, міністр оборони США Піт Хегсет заявив, що на етапі переговорів між Путіним і Трампом може бути і, ймовірно, буде обмін територіями.

"Будуть поступки, якими ніхто не буде задоволений, але якщо хтось і зможе це зробити, то це Трамп", - констатував глава Пентагону.

За даними Bloomberg, Путін вимагатиме виведення ЗСУ з двох областей, а не з чотирьох як раніше. Натомість Путін готовий припинити наступ у Херсонській і Запорізькій областях, зупинившись на поточній лінії фронту.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що територіальні поступки нашої держави в обмін на припинення вогню виключені.

Один із найближчих соратників Путіна, заступник керівника його адміністрації Дмитро Козак, за даними The New York Times, непублічно виступає проти продовження війни з Україною і нібито передав президенту РФ пропозицію щодо припинення бойових дій і початку мирних переговорів.

Про персону: Максим Розумний Максим Розумний – український політолог, філософ, журналіст, поет. Доктор політичних наук. З 2024 року – професор кафедри міжнародних відносин Київського столичного університету імені Бориса Грінченка. Народився 27 червня 1969 року в місті Київ. Закінчив Київський державний університет імені Тараса Шевченка, факультет журналістики (1992). Завідувач відділу стратегічних комунікацій Національного інституту стратегічних досліджень (2005-2008); радник віце-прем'єр-міністра України (2008); завідувач відділу гуманітарної політики та безпеки Національного інституту проблем міжнародної безпеки (з 2009), пише Вікіпедія.

