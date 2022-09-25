Повернулася з Італії захищати батьківщину: у боях за Україну загинула доброволець "Квітка"

Мар'яна "Квітка" / соцмережі

На фронті загинула захисниця України Мар'яна "Квітка". Вона 14 років жила в Італії, а з початку масштабного вторгнення військ Росії в Україну повернулася захищати країну.

Про загибель Українки написав її побратим Тарас Сливчук. Він повідомив, що сиротами залишилися двоє неповнолітніх дітей Мар'яни.

"Обірвалося життя ще одного воїна. Ти була прикладом мужності і відваги, якої іноді так не вистачає багатьом. Любив тебе, Посестра! Ти була найчарівнішою "Квіточкою" на полі битви за Україну. Ти Герой України! Вічна тобі пам'ять!",- написав Сливчук.

На сторінці 102 окремої бригади сил територіальної оборони Івано-Франківської області розповіли історію українки, яка залишила безпечне життя за кордоном заради захисту рідної землі.

"Квітка" проживала на території Італії 14 років, а з початком широкомасштабної війни повернулася захищати рідну землю.

"Коли спіткало горе мою рідну землю - я зрозуміла, що треба захищати. Хто, як не ми, буде захищати нашу землю? Я залишила в Італії неповнолітніх дітей, 14 і 10 років. Маю сина Едуарда і дочку Роберта. І зараз я тут, на передовій, для того щоб мої діти могли приїхати в рідний дім - вільний, процвітаючий і обов'язково під синьо-жовтим прапором", – говорила сама жінка.

Раніше повідомлялося, що при звільненні села Білогорівка в Луганській області трагічно загинув 20-річний боєць-гранатометник Нацгвардії Семен Ляшук (у мирному житті гравець футбольного клубу" Титан " з Яришева, Вінницька область).

Нагадаємо, на фронті в боях з російськими окупантами з різницею всього в три дні загинули двоє братів із Закарпаття - Сергій і Віталій Грегорі. Поховали воїнів у їхньому рідному селі Тур'я Бистра під Ужгородом.

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