У битві за Україну загинув 40-річний доброволець з Австралії Тревор К'єлдал / інтернаціональний легіон, скріншот з відео

У боях з росіянами-агресорами в Україні загинув 40-річний доброволець з Австралії Тревор К'єлдал. Про це повідомило австралійське видання Sydney Morning Herald.

К'єлдал раніше вже був поранений в боях з окупантами і не так давно повернувся на фронт після лікування в госпіталі.

Як пишуть австралійські журналісти, першими про загибель жителя міста Квінсленд Тревора К'єлдала повідомили представники Міністерства закордонних справ і торгівлі Австралії (DFAT). Дипломат заявив, що відомство зараз надає всю можливу консульську допомогу родині К'єлдала.

"Ми висловлюємо наші найглибші співчуття родині і просимо поважати їх приватне життя в цей важкий час. Ми не можемо надати додаткові коментарі", – сказав він.

Сім'я Кельдала, у свою чергу, подякувала DFAT за допомогу у поверненні останків Тревора до Австралії.

"Наша глибина печалі в зв'язку з його втратою незбагненна. Тревор був дуже цінним і улюбленим членом нашої сім'ї", - розповіли вони журналістам.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в боях з російськими окупантами в Україні загинув доброволець ЗСУ з Грузії - Кахабер Гоголь.

"В Україні загинув ще один боєць-доброволець з Грузії. Каха Гоголь, ветеран абхазької війни (1992-93 роки – Главред), поїхав в Україну з Поті через два тижні після початку боїв. За попередніми даними, він загинув в Луганській області в результаті авіаудару", ‒ писали uрузинські джерела.

До того білоруське видання Наша Нива повідомляло про те, що шестеро білоруських добровольців ЗСУ з полку імені Кастуся Калиновського загинули під Лисичанськом.

Як виявилося, білоруси опинилися на шляху великої колони російських військ і вступили в бій. Згодом стало відомо, що частина військових загинула, інші потрапили в російський полон.

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