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Змогли зупинити наступ танків РФ: у боях за Україну загинув білоруський доброволець Іван "Брест"

6 липня 2022, 07:45

Іван Марчук стояв біля джерел формування полку ім. Кастуся Калиновського. З перших днів війни допомагав боротися проти агресії РФ. Загинув під Лисичанськом.

Іван Марчук-командир батальйону
Іван Марчук - командир батальйону "Волат", позивний — "Брест" / Фото: прес-служба полку Калиновського

У боях за Україну з російськими окупантами, виконуючи бойове завдання, загинув командир батальйону " Волат "полку імені Кастуся Калиновського - Білорус Іван Марчук з позивним"Брест".

Його підрозділ взяв участь у стримуванні танкового прориву ворога 26 червня під Лисичанськом на Луганщині. Про це повідомили в офіційному Telegram-каналі полку імені Кастуся Калиновського.

Іван "Брест" стояв біля самих джерел формування полку імені Кастуся Калиновського і з перших днів війни допомагав боротися проти РФ.

"Ми знали його як мужню, рішучу й самовіддану людину, готову на все заради кожного свого бійця. "Брест" користувався винятковим авторитетом серед солдатів полку. Крім того, він був відданим сином білоруської землі та вірив у майбутнє вільної Білорусі. Це дуже велика і болюча втрата для всіх нас", - кажуть товариші по службі полеглого воїна.

Зазначається, що ще кілька білоруських бійців зникли, тривають їхні пошуки. Відомо, що один з них потрапив у полон.

"Невелика група наших бійців вступила в нерівний бій з силами противника. За кілька годин контакту сили окупантів було відкинуто, техніка була підбита з ручних протитанкових засобів, серед наших хлопців лише один був легко поранений", - йдеться у повідомленні.

Після цього війська РФ кинули на невеликий загін батальйону "Волат" значні сили, зокрема і танки, внаслідок чого бійці полку Кастуся Калиновського почали відступати.

"І навіть тоді наші хлопці не здалися і направили українську артилерію на живу силу і техніку противника. На жаль, в якийсь момент зв'язок з нашими бійцями перервався", – повідомили захисники України.

Завдяки героїзму і самопожертві білоруси змогли зупинити наступ танкової колони РФ, чим дали можливість безпечно відвести основні сили ЗСУ.

Зазначимо, з початку війни в Україні загинули щонайменше сім добровольців з Білорусі: Ілля "Литвин" Хренов, Олексій "Тур" Скобля, Дмитро "Терор" Апанасович, Дмитро "Ганс" Рубашевський, Костянтин "Фенікс" Дюбайло і Павло "Волат".

Як повідомляв Главред, в Україні загинув 52-річний громадянин США Стівен Д. Забельскі. Воїн був убитий в бою біля Дорожнянки на Запоріжжі 15 травня. Як йдеться у некролозі, у чоловіка залишилася дружина, п'ятеро прийомних дітей, сім братів і сестер.

Нагадаємо, ветерани військ спеціальних операцій США створили в Україні угруповання Моцарт на противагу російським найманцям з ПВК Вагнера. Вони організували для захисників України кілька навчально-тренувальних таборів в районі бойових дій. На сьогодні в них було навчено понад 2500 українських військових.

Інші новини:

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