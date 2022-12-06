В одного був позивний "Козак": у боях за Україну загинули двоє добровольців з Польщі

Польська влада оголосили про загибель двох громадян Польщі, які воювали в лавах ЗСУ проти російських окупантів. Про це повідомляє портал PAP.
Загинули Януш Шеремета (у нього був позивний "Козак") і його побратим Кшиштоф (його прізвище не розкривається), які воювали в Інтернаціональному легіоні.
Трохи раніше, влітку нинішнього року в лавах ЗСУ в боях з російськими окупантами загинув боєць Інтернаціонального легіону ‒ доброволець Томаш Валентек, який був чемпіоном Польщі зі змішаних єдиноборств ММА.
Нагадаємо, раніше білоруське видання Наша Нива повідомляло про те, що шестеро білоруських добровольців ЗСУ з полку імені Кастуся Калиновського загинули під Лисичанськом.
Як виявилося, білоруси опинилися на шляху великої колони російських військ і вступили в бій. Згодом стало відомо, що частина військових загинула, інші потрапили в російський полон.
До того, у боях за Україну з російськими окупантами, виконуючи бойове завдання, загинув командир батальйону "Волат" полку імені Кастуся Калиновського - білорус Іван Марчук з позивним "Брест".
Його підрозділ взяв участь у стримуванні танкового прориву ворога 26 червня під Лисичанськом.
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