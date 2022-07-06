"На нас іде танк": під Лисичанськом загинули білоруські добровольці, вони прикривали побратимів

Білоруські війські не повернулися із завдання під Лисичанськом / Facebook: Cialežnikau Antoś

Шестеро білоруських добровольців із полку імені Кастуся Калиновського не повернулися з-під Лисичанська Луганської області. Про це повідомляє білоруське видання Наша Ніва.

Як виявилось, білоруси опинились на шляху великої колони російських військ і вступили в бій. Згодом стало відомо, що частина військових загинула, інші потрапили в російський полон.

Військовослужбовці встигли передати повідомлення: "На нас іде танк. Відпрацювали по ньому".

Це найбільші втрати білоруського підрозділу у віні проти РФ. Із цього завдання не повернувся Іван Марчук (Брест) та ще його п'ять побратимів. Цих бійців зараз розшукують.

За даними свідків, Брест був тяжко поранений у ногу та голову. Йому вдалося знищити щонайменше один танк. Частина білорусів прикривала відхід другої половини групи.

5 липня у російському Telegram-каналі повідомили про те, що у полон вдалося взяти білоруса Яна Джурбейка (Тромблі) із села Лясне під Мінськом. Тоді повідомили, що це не єдиний полонений.

У полку добровольців наголосили на тому, що бійцям давали наказ зберегти своє життя та здоров'я у випадку потрапляння до полону та "говорити те, що від них хоче почути ворог".

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Нагадаємо, у Харківській області добровольці з Чехії потужно вдарили по окупантам та забрали трофейну техніку. Російські військові так злякалися, що були вимушені втікати. Чеські добровольці підбили два російські БТР-82А та два танки Т-80БВ. На трофейну техніку встановили прапори України.

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