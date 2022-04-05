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"Ракети летіли від Лукашенка, і він це знає": Зеленський припустив пряму участь Білорусі у війні

5 квітня 2022, 13:04

Ставлення білорусів до українців набагато краще, ніж у росіян, сказав Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський
Ми не можемо бути впевнені в тому, що Білорусь не вступить у пряму війну проти України - Зеленський / Скріншот YouTube

Наразі Білорусь не бере прямої участі у війні Росії проти України. Однак ракети летіли саме з території республіки, і Олександр Лукашенко чудово це знає. Київ бачить, що він зробив певні кроки, щоб Мінськ повністю не вступив у військові дії. Але війна не закінчилася, тому не можна виключати того, що країна повністю не вступить у війну з українською державою. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

У інтерв'ю українським журналістам він сказав про те, що ракети летіли з території Білорусі, і Лукашенко про це чудово відомо. Невизнаний глава республіки робив певні дії, щоб Мінськ не опинився в стані прямої війни з Києвом. Але не можна виключати ситуації, за якої держава повноцінно воюватиме з Україною.читайте такожАрмія України взяла під контроль район Прип'яті і ділянку кордону з Білоруссю

"На жаль, ракети летіли від нього (Лукашенка), і він це прекрасно знає. Але ми бачимо, що він якісь кроки там робив, щоб не вступити повністю у війну. Не факт, що не увійде, не факт, що не вступить. Ми цього не знаємо до кінця. Війна не скінчилася", - сказав Зеленський.

Також він додав, що білоруський народ виступає проти війни Білорусі проти України. Ставлення у білорусів до українців набагато краще, ніж у російського народу.

"Якщо наводити трагічну статистику, то можна побачити, що у білорусів ставлення набагато краще до українців, ніж у росіян. Це правда", - підкреслив Володимир Зеленський.

Війна Росії проти України

Російський президент Володимир Путін 24 лютого оголосив про початок війни Російської Федерації проти України. З території Росії та Білорусі увійшли війська. Ракетні удари і авіабомбардування українських військових об'єктів, мирних житлових кварталів і критичної інфраструктури ведуться з територій двох держав. Гинуть мирні люди.

Війна триває. Сторони ведуть перемовини.

Керівник делегації Києва на перемовинах з Москвою Давид Арахамія 2 квітня зробив заяву про те, що сторони виконали достатню роботу для того, щоб з'явилися передумови для організації зустрічі Зеленського та Путіна. За його словами, наразі потрібно провести роботу над питаннями, які вже обговорювалися, і починати готувати саміт.

Глава російський делегації Володимир Мединський сказав, що сторони наразі далекі від обговорення питань зустрічі Путіна та Зеленського. Проект мирного договору ще не підготовлено. Як стверджує перемовник, сторонам слід виконати ще багато роботи.

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